TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år, i första hand, är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

Nu kommer vi att kolla närmare på ett av Sveriges mest framgångsrika hockeydistrikt. Småland har de senaste åren varit en stormakt i svensk hockey och TV-pucken har inte varit något undantag. På flicksidan har de däremot haft en något tyngre period. Efter tre raka finaler har det blivit tre år med endast en kvartsfinal som resultat.

Nu siktar de återigen på att ta sig till toppen.

– Årets lag är en homogen grupp. Det är 20 spelare som kör ihop på ett bra sätt. Det finns toppar men kanske inte lika tydliga toppar som tidigare år. Det är fyra femmor som producerar så det är en bra grupp, säger Daniel Thydell.

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