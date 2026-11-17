Carl Söderberg blir aktiv i Kristianstads IK.

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2021 flyttade Carl Söderberg hem till Sverige igen efter nio säsonger i NHL. Han skrev på för moderklubben Malmö Redhawks och blev direkt lagkapten för klubben igen. Det blev två säsonger tillbaka i Malmö för Söderberg innan han avslutade hockeykarriären 2023.

Sedan dess har Söderberg lämnat ishockeyn bakom sig – men nu är skåningen tillbaka i en ny roll inom hockeyn.

Carl Söderberg klar för roll i Kristianstads IK

Under tisdagen bekräftar Kristianstads IK att 41-åringen kliver in i klubben. KIK presenterar Carl Söderberg som ny utvecklingsansvarig för klubbens ungdomssida.

"Med sin erfarenhet och sitt hockeykunnande kommer Carl att bli en viktig del i vårt fortsatta arbete med att utveckla Kristianstad IK:s ungdomsverksamhet och skapa de bästa förutsättningarna för våra unga spelare", skriver Kristianstads IK via sitt Instagram-konto .

Vidare skriver KIK att Carl Söderberg framför allt kommer att fokusera på åldrarna mellan U8 och U14-lagen.

Förra månaden kom Kristianstadsbladet med uppgifter om att Carl Söderberg var aktuell för en sensationell comeback på isen för klubbens A-lag i Division 2. Nu står det alltså i stället klart att Söderberg kliver in som ledare i klubbens ungdomsverksamhet.

Vann VM-guld och spelade nästan 600 NHL-matcher

Carl Söderberg tillbringade nio år i NHL där han gjorde 297 poäng på 597 matcher. Han spelade då i Colorado Avalanche under flera års tid men kom även att spela för Boston Bruins, Arizona Coyotes och Chicago Blackhawks. Söderberg spelade då World Cup med Tre Kronor 2016 samt var med och vann VM -guld 2017.

Hemma i Sverige spelade Carl Söderberg för Malmö Redhawks samt Linköping . Han gjorde då 199 poäng på 293 matcher i Elitserien/SHL samt 239 poäng på 219 matcher i HockeyAllsvenskan . Säsongen 2012/13 vann Söderberg skytteligan i Elitserien sedan han gjorde 31 mål på 54 matcher i Linköping.