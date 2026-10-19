Södermanland – kommentarer om ALLA spelare

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år, i första hand, är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Södermanland. Ett distrikt som för två år sedan var snubblande nära sin första titel sedan 2019 – mycket tack vare en av Sveriges just nu största talanger Ebba Hesselvall, men som också missade slutspel igen i fjol. Det laget innehöll dock hela åtta underåriga spelare, vilket ger helt andra förutsättningar inför kvalet 2026.

– Jag tror att den erfarenheten, för de som var med förra året, är otroligt nyttig nu.

Tillsammans med Södermanlands huvudtränare Sarah Åberg går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp C spelas i Enköping. Stockholm, Södermanland, Uppland och Östergötland gör upp om slutspelsplatserna.

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