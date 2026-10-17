TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år, i första hand, är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

För ett år sedan gick Skåne till slutspel för första gången sedan Stålbucklan blev TV-pucken. Distriktet har varit på frammarsch på flicksidan och tog sig alltså till en kvartsfinal för ett år sedan. Nu går de återigen för att ta sig till ett slutspel.

– Jag skulle säga att det är en driven och sammansvetsad grupp. Det är ett jäkla driv och mycket attityd. Man märker att de tävlar i allt, de ger aldrig sig, även om de hamnar i underläge fortsätter de att köra, säger den assisterande tränare Sten Scholtes.

Skåne har valt att inte vara med i Hockeysverige.se's laggenomgång. Istället kommer vi att presentera truppen och tillsammans med Sten Scholtes gå igenom Skånes lag – lagdel för lagdel.

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