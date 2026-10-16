TV-pucken: Kommentarer om ALLA spelare – Västergötland
251102 Värmlands spelar med pokalen efter finalen i ishockeymatchen i TV-Pucken mellan Värmland och Dalarna den 1 november 2025 i Kalmar. Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN / COP 170 / SM0423
Foto: BILDBYRÅN
TV-pucken

TV-pucken: Kommentarer om ALLA spelare – Västergötland

Publicerad 16 oktober 2026 08:44
Martin Jansson
Martin Jansson
Redaktör och reporter
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Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.
I dag: Västergötlands flicklag.

  • Spelar TV-pucken – för tredje gången: "Där har vi riktig spets"
  • Spelarna att hålla koll på: "Otroligt spelskicklig"
  • "Hon visar vägen"

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år, i första hand, är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

Västergötland har på flicksidan tagit sig till final två gånger på de senaste tre åren. Det var för ett år sedan de missade slutspel som regerande mästare. Nu spänner distriktet återigen musklerna och hoppas på att gå till ett nytt slutspel.

– Vi har kanske inte de spetsarna, utan det är ett jämnare och bredare lag. Västergötland har varit bortskämda ett par år med en rejält spets, men vi är ett bredare och jämnare lag i år, säger huvudtränaren Daniel Frank.

Tillsammans med Daniel Frank går vi här igenom Västergötlands lag –  spelare för spelare.

Läs genomgången av Örebro Läns flicklag här!

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Den här artikeln handlar om:

Frölunda HC Dam