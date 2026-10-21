TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år, i första hand, är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Gästrikland. Distriktet som länge haft ett samarbete med Hälsingland, men som nu brutit sig loss för att ställa upp på egen hand. 2024 kom också det första slutspelet i TV-pucken sedan 2017, och i fjol säkrade Brynäs som bekant det där efterlängtade SM-guldet i SDHL. Kort sagt går damhockeyn åt rätt håll i landskapet.

Senast slutade Gästrikland trea i gruppen, bakom Värmland och Dalarna.

– Det är en styrka som vi har byggt upp här i Gästrikland. Det är fler tjejer som börjar med hockey, vilket har gjort att vi har blivit självförsörjande av egna spelare. Det är väldigt roligt, att vi har kunnat bli stärkta på det sättet.

Tillsammans med Gästriklands huvudtränare Marcus Lindqvist går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp B spelas i Söderhamn. Dalarna, Gästrikland, Värmland, Västmanland/Hälsingland och Örebro gör upp om slutspelsplatserna.

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