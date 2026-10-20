TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år, i första hand, är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Västerbotten. Distriktet som tagit sig till slutspel sex år i rad, och som 2024 var nära att gå hela vägen ledda av en av Sveriges största talanger Tilia Lindgren. Nu är sex spelare tillbaka efter kvartsfinalförlusten i fjol, och det som utpekade kvalfavoriter av rivalerna från Norrbotten.

– Jag vill skicka över den bollen till dem faktiskt. Vi mötte i förra helgen, och de såg vassa ut, men vi ska ta revansch tänker jag.

Tillsammans med Västerbottens huvudtränare Clara Markeby går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp D spelas i Skellefteå. Jämtland-Härjedalen/Medelpad, Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland gör upp om slutspelsplatserna.

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