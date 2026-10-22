TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år, i första hand, är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Jämtland-Härjedalen/Medelpad. Ett nybildat snedstreckslag som, trots detta, fått svårt att sätta ihop ett lag. Därav har tre spelare lånats in från Norrbotten, medan Klara Rock, född 2013, tar platsen som andremålvakt. Kort sagt blir kvalet en tuff utmaning för detta lag, lett av Rebecca Bellqvist.

Senast slutade Medelpad och Jämtland/Härjedalen näst sist och sist i kvalet.

– Det är otroligt tufft motstånd under helgen. Vi har skrapat ihop två distrikt och lånat in spelare. Det blir tufft. Om vi vinner någon match så är det historiskt för vår del.

Tillsammans med Jämtland-Härjedalen/Medelpad huvudtränare Rebecca Bellqvist går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp D spelas i Skellefteå. Jämtland-Härjedalen/Medelpad, Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland gör upp om slutspelsplatserna.

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