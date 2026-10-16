Blekinge/Bohuslän-Dal – kommentarer om ALLA spelare

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år, i första hand, är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Blekinge/Bohuslän-Dal. Ett så kallat snedstreckslag som bildades förra året efter flera tunga år för Blekinge. Tyvärr är urvalet ändå inte det största, och när man nu kliver in i TV-pucken igen är det efter en ny sistaplats i kvalgruppen.

Nio spelare födda 2012 utgör gruppen som går för att skrälla 2026.

– Det är mycket det vi har pratat om. Att vi ska våga spela runt pucken inom laget istället för att bara skjuta iväg den.

Tillsammans med Blekinge/Bohusläns huvudtränare Christian Eriksson går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp A spelas i Kungsbacka. Blekinge/Bohuslän Dal, Göteborg, Skåne, Småland och Västergötland gör upp om slutspelsplatserna.