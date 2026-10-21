Västmanland/Hälsingland – kommentarer om ALLA spelare

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år, i första hand, är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Västmanland/Hälsingland. Ett nytt snedstreckslag som bildats efter att Gästrikland brutit sig loss, och Västmanland åkt hem från fjolårets turnering med en ny jumboplats. Trots samarbetet är dock majoriteten av spelarna födda 2012.

I den tuffa gruppen, med både Dalarna och Värmland, kommer det därmed att krävas en skräll för att nå slutspel.

– Vi har enutmaning i att konkurrera med de starkare distrikten, men samtidigt är det viktigt att se den här möjligheten ur ett större perspektiv.

Tillsammans med Västmanland/Hälsinglands tränare Wilma Johansson och Mats Skog går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp B spelas i Söderhamn. Dalarna, Gästrikland, Värmland, Västmanland/Hälsingland och Örebro gör upp om slutspelsplatserna.

Läs genomgången av Västmanland/Hälsingland!

Läs genomgången av Gästrikland här!

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Läs genomgången av Ångermanland här!

Läs genomgången av Värmland här!

Läs genomgången av Blekinge/Bohuslän-Dals flicklag här!

Läs genomgången av Västergötlands flicklag här!

Läs genomgången av Örebro Läns flicklag här!