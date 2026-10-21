TV-pucken: Kommentarer om ALLA spelare – Dalarna

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år, i första hand, är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

På flicksidan är Dalarna ett starkt distrikt. De har tagit sig långt nästan varje år och förra året blev det en finalförlust mot Värmland. Nu är de återigen på jakt efter en ny medalj.

– Det är alltid målsättningen, man siktar högt. Först ska vi klara kvalet, det är prio ett. När vi har gjort det då siktar vi så högt som möjligt, säger den assisterande tränaren Janne Larsson.

Tillsammans med Janne Olsson går vi här igenom Dalarnas lag i TV-pucken 2026 – spelare för spelare.

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