TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år, i första hand, är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Göteborg. Ett av de större distrikten, som ofta har potential att utmana längre in i turneringen, men fallit snöpligt på gränsen flera år i rad. 2022 var det semifinal, 2024 kvartsfinal och 2025 tog Småland slutspelsplatsen då Göteborg plockat minst poäng av alla grupptvåor.

Nu, med flera revanschsugna spelare från förra årets lag, kan det vara dags.

– Framförallt de som var med förra året känner "det ska gå bra i år." Vi har det drivet, att vi verkligen ska ge oss själva chansen att gå långt i år.

Göteborg har valt att inte delta i Hockeysveriges laggenomgång. Istället kommer en presentation av spelarna, samt en genomgång av lagdelarna, och distriktets förväntningar, tillsammans med tränaren Karin Svedberg.

Matcherna i Grupp A spelas i Kungsbacka. Blekinge/Bohuslän Dal, Göteborg, Skåne, Småland och Västergötland gör upp om slutspelsplatserna.

Läs genomgången av Norrbotten här!

Läs genomgången av Stockholm här!

Läs genomgången av Skåne här!

Läs genomgången av Ångermanland här!

Läs genomgången av Värmland här!

Läs genomgången av Blekinge/Bohuslän-Dals flicklag här!

Läs genomgången av Västergötlands flicklag här!

Läs genomgången av Örebro Läns flicklag här!