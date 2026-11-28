Växjö har fått ordning på försvarsspelet.

Foto: BILDBYRÅN

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

Växjö Lakers besegrade Frölunda HC med 2–1 efter straffar i Vida Arena inför 5 550 åskådare. Efter en mållös inledning spräckte Eemeli Suomi nollan tidigt i den andra perioden på passningar från Matias Mäntykivi och Karl Henriksson.

I den tredje perioden kvitterade Samuel Fagemo för gästerna efter framspelningar av Filip Cederqvist och Zigge Bratt. Matchen gick vidare till en mållös förlängning där Frölunda vann skotten med totalt 31–23, men Ludvig Persson stod emot starkt med 30 räddningar. I straffläggningen satte Sebastian Strandberg och Olivier Nadeau varsin straff för Växjö, vilket säkrade extrapoängen. Växjö tog dessutom inte en enda utvisning under kvällen.

– Vi har förenklat saker och spelar extremt bra försvarsspel och gör det enkelt för målvakten. Då ser det ganska bra ut, säger Ludvig Persson till TV4 efter matchen.

Matchfakta

Växjö Lakers HC – Frölunda HC 2–1 efter straffar (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

Första perioden: -

Andra perioden:

1–0 (20.17) Eemeli Suomi (Matias Mäntykivi, Karl Henriksson)

Tredje perioden:

1–1 (44.04) Samuel Fagemo (Filip Cederqvist, Zigge Bratt)

Förlängning: -

Avgörande straff: Sebastian Strandberg (även målskytt i straffläggningen tillsammans med Olivier Nadeau för Växjö).

Skott: 23–31 (4–9, 9–12, 6–9, 3–1, 1–0)

Räddningar: VÄX: Ludvig Persson 96,8 % (30/31). FRÖ: Tobias Normann 91,3 % (21/23).

Powerplay: VÄX 0,0 % – FRÖ N/A

Utvisningsminuter: VÄX 0 – FRÖ 4

Arena: Vida Arena

Publik: 5 550