Pavol Regenda och hans HV71 är uppe på säker mark i SHL.

Foto: Oscar Wallin/Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 har tillbringat nästan hela hösten under kvalstrecket i SHL . Precis som tidigare säsonger har resultaten gått emot smålänningarna och det har återigen varit en väldigt tung första halva på säsongen.

Nu är dock laget ovanför strecket igen – för första gången på väldigt länge.

Efter 3-1 i bottenmötet mot Björklöven klättrar HV71 förbi både "Löven" och Linköping för att gå upp på säker mark igen. Pavol Regenda var en av målskyttarna som såg till att skjuta HV71 över strecket.

– Jag tror att alla vet hur viktigt detta var för oss. Vi vet var vi är i tabellen och hur viktig den här matchen var. Det finns några lag runt omkring oss så vi vet att matcherna mot dem kommer att vara extra viktiga, och vi vet vad vi behöver göra. Ingen vill vara där nere. Vi försöker göra vårt bästa och jag är glad att vi kunde vinna, säger slovaken till hockeysverige.se och fortsätter:

– Detta var väldigt viktigt för oss och nu kan vi klättra uppåt också. Nu gäller det bara att fortsätta. Vi har spelat bra hockey på sistone, eller egentligen hela säsongen tycker jag. Även om vi har spelat bra har vi bara inte fått in pucken men vi vet att målen kommer att komma om vi fortsätter spela så här. Vi vet att det kommer att bli bättre. Det var väldigt viktiga poäng för oss och nu ska vi bygga vidare härifrån.

HV71 ovanför kvalstrecket: "Inget vi fokuserar på"

Just att ni går förbi Björklöven och är ovanför strecket nu, hur viktigt är det för moralen och känslan i gruppen?

– Det är viktigt såklart. Samtidigt är det ingenting som vi fokuserar på just nu. Det är inte så att vi sitter på lagmöten och säger saker som "Vi måste vinna i kväll för att gå över strecket". Det är fortfarande många matcher kvar och vi fokuserar på vad vi kan göra. Vi tar det match för match och vi vet såklart när det är extra viktiga matcher mot lagen runt oss, men vårt fokus ligger på att spela bra hockey.

– Jag tycker att vi har spelat bra men inte fått in pucken. Så var det i dag också men sedan fick vi lite bra skott, returer och lite "fula" mål s om man behöver. Det är vad vi behöver göra. Tittar man på statistiken så ligger vi väldigt bra till, även jämfört med andra lag. Pucken har bara inte gått in. Jag är övertygad om att det kommer att bli bättre med tiden. Om vi fortsätter spela så här kommer målen och vinsterna att komma. Vi ska bara spela vår bästa hockey.

Så ska HV71 få igång målskyttet: "Övertygad om det"

HV71 dominerade spelet under långa stunder och vann skotten med hela 42-22, men slutresultat blev alltså ändå "bara" 3-1, tack vare två snabba mål i tredje perioden.

Du pratar om att ni skapar chanser men inte får in pucken, hur jobbar ni på att få upp effektiviteten?

– Självklart tränar vi mycket på målskyttet. Sedan handlar det om momentum också. Ibland, om man ligger i toppen av tabellen, då kan man göra tre mål på tre skott. Men om det går lite tyngre har man inte riktigt studsarna med sig. Vi har varit i en position där vi inte har haft flytet med oss och vi inte fått in pucken.

– Sedan behöver vi kanske göra något annorlunda och ändra lite i spelet också. Men vi vet att vi skapar chanser och det är det viktigaste. Vi behöver bara få in den också. Det är lätt att säga, men svårt att göra. Vi måste bara fortsätta tro på vårt spel och fortsätta spela som vi gör. Det är en styrka som vi har i laget, och jag är övertygad om att det kommer att lossna också, avslutar Pavol Regenda.