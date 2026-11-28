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Joel Kellman och Albin Sundsvik nådde båda varsin milstolpe.

Rögle BK kom stärkta till Luleå Hockey efter att ha inlett Norrlandstrippen med en seger med 4-1 över Skellefteå AIK i torsdags.

Man fick också en kanonstart den här kvällen när Karson Kuhlman gav skåningarna ledningen drygt fem minuter in i den första perioden. Luleå kunde dock kvittera i powerplay genom Anton Levtchi halvvägs in i första akten.

Mäktiga milstolparna

I den andra perioden gav Pontus Andreasson hemmalaget ledningen med 2-1, innan Joel Kellman sedan kunde kvittera till 2-2 i powerplay. Målet var Kellmans 100:e i SHL, och forwarden och lagkamraterna visade tydligt extra glädje vid målfirandet.

I den tredje perioden fortsatte sedan lagen att följas åt målmässigt.

Lubos Horky gav gästerna ledningen med 3-2 i powerplay drygt fyra minuter in, innan Pontus Andreasson svarade med sitt andra mål för kvällen fram till 3-3 i powerplay.

Men bara en och en halv minut senare kunde Calle Själlin återigen ge gästerna ledningen. Den här gången lyckades man hålla emot innan Albin Sundsvik satte 5-3 i tom kasse. Hans 100:e poäng i SHL.

"Visar vad vi är för grupp"

Därmed tar Rögle två tunga segrar den här veckan. 4-1 i Skellefteå i torsdags och 5-3 i Luleå idag.

-- Jag tycker vi visar vad vi är för grupp. Vi hade ryggarna mot väggen efter sex raka, vi är skadeskjutna och blir av med Sandin idag. Jag tycker vi kommer upp för varandra och jobbar verkligen för varandra. Det är skönt att vi får sex poäng här, säger Calle Själlin till TV4 efter matchen.

Luleå - Rögle 3-5 (1-1, 1-1, 1-3)

Luleå: Anton Levtchi, Pontus Andreasson (2)

Rögle: Karson Kuhlman, Joel Kellman, Lubos Horky, Calle Själlin, Albin Sundsvik