Fredrik Forsberg var tillbaka i Jönköping för första gången som motståndare.

Foto: Bildbyrån/Montage

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Björklöven fortsätter att vara i fritt fall.

Under lördagskvällen kom en ny tung förlust för SHL -nykomlingen. 3-1-nederlaget borta mot HV71 innebär att "Löven" nu är kvar under kvalstrecket. Under delar av matchen i Jönköping stod Umeå-laget också för en svag insats och var stundtals utspelade.

Efteråt var det såklart missnöjt i Björklöven över ännu en förlust.

– Det är ju en rättvis seger för HV såklart. De skapar absolut tillräckligt mycket för att vinna, och det gör inte vi. Det är för dåligt av oss, säger forwarden Fredrik Forsberg till hockeysverige.se.

Tunga förlusten för Björklöven: "Inte tillräckligt bra"

Vad är det som inte riktigt funkar för er här i kväll?

– Vi vet ju om att de vill spendera mycket tid i anfallszonen och skapa långa anfall, och det var vi beredda på, men vi lyckades väl inte riktigt få stopp på de här långa anfallen. Om man man får spela så länge i egen zon, då ger det resultatet för dem till slut. De vinner rättvist, tyvärr.

Trots att HV71 ledde skotten med 31-12 efter två spelade perioder var ställningen 1-1. När Björklöven sedan kom ut starkare i tredje perioden, och hade chanser att ta ledningen, vände i stället spelet och HV kunde göra två snabba mål för att avgöra matchen.

Hur tungt är det att få de målen emot när ni faktiskt hade kommit ut bättre där i tredje?

– Jo, men det kanske skulle ha stått både 3-0 och 4-0 redan inför sista perioden, men Lassi gjorde en jäkligt bra match, Det är surt för honom också att stå upp så länge och sedan hjälper vi inte honom tillräckligt mycket för att kunna ta några poäng. Vi förlorar väl inte den här matchen bara i tredje perioden utan det är egentligen hela matchen som inte är tillräckligt bra.

Det fortsätter att gå tungt för Forsbergs Björklöven.

Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Fredrik Forsberg tillbaka – mötte HV71 för första gången

För Fredrik Forsberg innebar kvällens match ett kärt återseende. Han tillbringade fyra säsonger i HV71 och växte ut till en publikfavorit i Husqvarna Garden. Inte minst blev han stor hjälte genom att skjuta HV tillbaka upp till SHL 2022 där han avgjorde den allsvenska finalen – mot just Björklöven – med ett hattrick för att säkra HV71:s avancemang.

Forsberg lämnade HV71 2024 och flyttade upp till Umeå för spel i "Löven". Efter två säsonger i HockeyAllsvenskan är han nu tillbaka på SHL-nivå igen. Under lördagskvällen var han då tillbaka i Jönköping för första gången, som motståndare, sedan han lämnade HV71.

Hur kändes matchen för egen del?

– Det är klart det är speciellt. Jag hade speciella år här och allting. Det är klart man vill vinna alla matcher och visa upp sig från sina bästa sidor, men det gjorde varken jag eller laget i dag. Det är lite surt, säger Fredrik Forsberg som leder Björklövens interna poängliga med tio poäng på 20 matcher.

Blev det lite extra känslor för dig med allt runt omkring?

– Jo, men det är väl klart. Man känner ju några från laget, folket här i arenan och har lite polare på läktarna också. Det är klart att det blir en extra krydda i det men samtidigt är det fortfarande tre poäng att spela om. Man hade varit lika besviken om det var ett annat lag som vi förlorade mot än vad det var i dag. Sedan är det såklart speciellt, det är det.

Fredrik Forsberg var en populär spelare under sina år i HV71.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Så ska Björklöven vända på mörka trenden

Björklöven går just nu tungt i SHL och har bara en seger på de tolv senaste matcherna. Det har gjort att laget fallit som en sten i tabellen och nu ligger på kvalplats.

Vad jobbar ni på för att vända på trenden?

– Vi har ju ändå spelat lite bättre senare i tiden, haft några bra prestationer men inte fått med oss några poäng. I dag är det väl ett steg tillbaka, tyvärr. I dag förtjänar vi inga poäng. Som jag sade, vi har ändå spelat lite bättre och hittat saker i spelet som vi har varit relativt nöjda med inför den här matchen. Vi får analysera den här, sedan glömma den och bygga vidare på det som vi hade byggt upp.

Vad finns det för grejer som du känner att ni ändå kan bygga vidare på?

– Vi har ju ändå spelat lite stabilare defensivt. Ett tag släppte vi till alldeles för mycket kontringar och frilägen. Vi tajtade till defensiven och det gav lite resultat, samtidigt som en bättre defensiv oftast ger en lite bättre offensiv också. Vi skjuter mer och skapar lite mer lägen än vad vi hade gjort tidigare i alla fall. Det finns saker som vi har gjort bättre här på slutet men det finns också mycket att förbättra.

Ny måstematch: "Behöver ta tag i spelet"

Det blev förlust i det viktiga bottenmötet mot HV71, men på torsdag väntar ytterligare ett bottenmöte för Björklöven. Då är det Djurgården som står för motståndet uppe i Umeå.

Vad blir viktigast för er att trycka på inför den matchen?

– Det är att studsa tillbaka och ta tag i spelet. Vi kan inte spendera så mycket tid i egen zon för då har man ingen ork för att skapa offensivt. Det är väl det som vi straffas på i dag. Vi får spendera otroligt mycket tid i egen zon och då har man inte energin för att skapa lägen när man väl kommer fram. Vi måste skära ner den tiden ordentligt för att skapa chanser. När vi väl är i anfallszon tycker jag att vi skapar lägen och är bra, men vi är där för sällan bara, avslutar Fredrik Forsberg.