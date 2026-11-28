JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det här är en avgörande vecka för Björklöven i SHL. Inte nog med att man i kväll mötte bottenkonkurrenten HV71, utan på torsdag ställs man mot Djurgården hemma i Umeå. Det är två matcher som har möjligheten att avgöra vilken väg den här säsongen kommer att ta. Minst fyra poäng och nykomlingen kanske kan blicka lite uppåt, men vid dubbla förluster ser det plötsligt riktigt illa ut.

Det var ett HV71 som kom ut och verkligen körde på direkt från nedsläpp. Hemmalaget dominerade fullständigt och nästintill parkerade i Björklövens zon. Trots det var det 0-0 efter första perioden. Samtidigt stod det 20-5 i skott för HV71. Det går å ena sidan att lyfta fram Lassi Lehtinen i Björklövens mål, men å andra sidan går det inte att undkomma HV:s uddlöshet offensivt där det väldigt många skott som gick rakt i magen på Lehtinen. Den där effektiviteten och skärpan fanns inte där.

Stjärnorna avgjorde för HV71 – men stjärnorna saknas i Björklöven

Sedan kom ändå 1-0 när Lucas Lagerberg faktiskt sköt ett högt skott som kunde gå in över axeln på Lehtinen, snarare än att han fick den mitt på sig. I ärlighetens namn borde ställningen ha varit 4-0 i Jönköping, men återigen har HV71 inte förmågan att sätta dit pucken och stänga matchen när man faktiskt har spelövertaget.

I stället kunde Björklöven, som egentligen inte skapade så mycket över huvud taget, kvittera lite från ingenstans. Det blir lite rörigt i HV:s zon och Tristen Robins får till ett vasst skott som sitter precis där det ska och helt plötsligt var det 1-1.

Sedan har Björklöven sin bästa period i matchen, under den första halvan av tredje perioden. Då går man dock bort sig defensivt, och står för billiga misstag, vilket gör att HV71 kan avgöra matchen. Två snabba mål av Jonathan Ang och Pavol Regenda såg till att HV kunde vinna med 3-1.

Stjärnorna klev fram för HV71. Samtidigt lyser stjärnorna i Björklöven med sin frånvaro. Nu ligger laget faktiskt riktigt risigt till.