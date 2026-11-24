Filip Ekberg har skadat sig och kan missa att bli uttagen till JVM.

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Filip Ekberg dominerade i U18-VM för två säsonger sedan när Sverige vann guld. Den här säsongen har han varit med och slagits om en plats i den svenska JVM-truppen, men nu har han åkt på en skadesmäll.

För två veckor sedan under en match skadade sig Ekberg och har inte spelat sedan dess. Enligt uppgifter till Sportbladet ska det röra sig om en överkroppsskada som kan vara så pass allvarlig att den tvingar forwarden till en längre tids rehab. Med en månad kvar till JVM riskerar Ekberg således att inte vara uttagbar för förbundskapten Magnus Hävelid.

Hävelid berättar att han har fått information om att Ekberg har skadat sig, men vill inte uttala sig om någonting då han inte vet hur hans fysiska status är.

Haft en bra start

Ekberg har gjort 21 poäng på 17 matcher för sitt Ottawa 67's i den kanadensiska juniorligan OHL, men har nu missat de senaste matcherna. Han är draftad av Carolina Hurricanes och missade även matcher i början av säsongen när han var med på Carolinas träningsläger.

Stortalangerna Anton Frondell, Viggo Björck och Ivar Stenberg kommer förmodligen inte heller att vara med under JVM, då de lyckats etablera sig i respektive NHL-lag.