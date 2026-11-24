Tobias Forsberg och Johan Hedberg.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

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Efter sju raka säsonger i SHL åkte Leksand i våras ur högsta serien. Nu har man fått bygga om i Hockeyallsvenskan för att på sikt försöka ta sig tillbaka till ”finrummet”. En som följer sitt Leksand är tidigare spelaren och LIF-ikonen Tobias Forsberg.

– Tankarna var att det bara är sport, men det tog hårdare än jag trodde att det skulle göra, berättar Tobias Forsberg då hockeysverige.se frågar hur känslorna var i våras då HV71 slog ut Leksand i kvalet.

– Det tog många veckor innan jag landade i det. Jag hade en så bra känsla i det, men jag tror faktiskt att vår push gjorde att det gick som det gick. Det var så klart tufft, men efter sommaren har det lagt sig och jag blev bara mer sugen på hockey. Det var som vanligt, att man kan släta över många jobbiga saker.

Nu är det några år sedan du själv tvingades att sluta. Som tidigare spelare, hur var det att följa kvalet mot HV71 från läktaren?

– Nu har jag själv varit i den situationen många gånger. Både då blivit bra och dåligt utfall. Man hör spelare säga i intervjuer att det är kul, bara hockey och ingen press, men det är bara ångest, säger Tobias med ett lätt skratt och fortsätter:

– Det är verkligen så. Även de gånger det har gått bra har det varit tufft. Man lider med spelarna. Som spelare går man in i någon form av proffsighet och försöker glömma det där. När man spelar matchen är man så inne i det, men utanför isen är det många tankar och mycket som står på spel som är omöjligt att skrapa bort.

– Klart att det var jobbigt att se. Dels för grabbarna i laget, dels också när man är hyper-leksing tar det hårt.

Tobia Forsberg tillsammans med frun Filippa.

Foto: Jessica Ström

Tobias Forsberg "gubbarnas" roll

Leksand har fått lov att bygga om inför säsongen och ett nytt namn, som kom in redan förra säsongen, är Tobias Forsbergs tidigare lagkamrat, Jesper Ollas, som sportchef.

– Bevisligen gör han någonting rätt. När jag fick höra att ”Jeppe” skulle ta över, jag känner honom väldigt väl och vet hur noggrann han var som spelare.

– Sedan blev han inslängd på kort varsel, men det är bara att kolla importerna han träffat rätt på. Även om det är några betrodda kort så känns det som att han har byggt ett lag utifrån att man ska ha en bra lagkänsla. Det vet jag också att de har.

– Jag tror inte att alla sportchefer gör så, utan man bara letar spelare till höger och vänster, men nu känns det som att ”Jeppe” har byggt mycket på gruppdynamiken. Det kommer man väldigt långt på.

Patrik Zackrisson , Martin Karlsson och Jonas Ahnelöv är alla tillbaka i Leksand. Han tror att det blir viktigt om man ser till hela säsongen.

– Klart att det betyder mycket nu, men i ett slutskede ännu mer. Man kan prata om serielunken, klart att det betyder mycket då, men vi vill spela om en uppgång och då tror jag det kommer betyda väldigt mycket.

– Sedan tror jag det är viktigt att ha den här mixen, vilket kanske är årets klyscha, men den mixen är viktig att ha i ett lag. Unga hungriga spelare som kan tagga igång de här gubbarna ibland. Samtidigt måste man ha den här rutinen som man inte kan läsa sig till eller träna sig till.

Martin Karlsson, Jonas Ahnelöv och Patrick Zackrisson.

Foto: Ronnie Rönnkvist

"En stor eloge till de unga spelarna"

Hur ser du på det här unga gänget som kommit upp i Leksand den här säsongen?

– Man såg redan förra säsongen hur viktiga dom var för laget. Om vi pratar om just förra säsongen var det de unga spelarna som lyfte laget. Det ska man inte förvänta sig att de alltid gör.

– Så har det varit lite även den här säsongen, men nu har hela det här gänget gjort det, vilket bevisar att ”Jeppe” har gjort något bra i ungdomsleden redan innan. En stor eloge till de unga spelarna som visar vägen, tar för sig och visar att de förtjänar både plats och speltid.

Trots degraderingen valde Leksand att behålla Johan Hedberg som coach, vilket Tobias Forsberg tycker var ett klokt beslut.

– När det blir en degradering gör sporten alltid en genomlysning av vad som blivit fel. Jag tyckte att det var rätt att ha kvar honom. Han är kompetent och en bra ledare. Om jag tyckt annorlunda hade jag inte sagt det, men nu tycker jag verkligen så, skratta Tobias Forsberg och fortsätter:

– Jag kan faktiskt stå bakom att jag tycker Johan är rätt ledare. Något jag har lärt mig så här i efterhand med just ledare är att en viss ledare passar bra till en viss gruppdynamik. Det tänkte jag inte på då jag spelade. Du kan vara världens bästa ledare, men passar inte till en viss grupp.

– Det är något jag verkligen har tänkt på efter att jag slutade spela: att det ibland har varit som ett självgående tåg. Du skulle kunna vara coach och vi skulle vinna ändå.

– Andra gånger har vi haft coacher som har lyft gruppen. Det är svårt att veta utifrån hur det är i laget nu, men det känns som Johan passar in i den gruppdynamiken och det lagbygge vi har nu. Det är i alla fall min känsla.

Johan Hedberg.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Stora utmanaren: "Känns ruggigt starka"

Hur långt kan det här laget räcka?

– Det känns som det finns större grupperingar i Hockeyallsvenskan den här säsongen. Att bra lagen är bra och det är ett större glapp till lagen längre ner.

– AIK känns ruggigt starka. Jag var på matchen i Globen. Det var jämt, men i slutändan när man kanske kommer mötas i game seven i bästa av sju matcher är det helt andra spelregler.

– Leksand har alla pusselbitar för att lyckas och så klart att det ser bra ut. Samtidigt är det mycket som ska klaffa. Jag är försiktigt positivt optimistisk.

Är Leksand IF som lag och klubb redo att kliva tillbaka till SHL redan nästa säsong?

– Det där är en väldigt intressant fråga. Klart att jag vill svara ja på den: att föreningen, sporten och allt är redo, men jag har ingen aning. Jag hoppas det i alla fall. Det vet nog bara dom som är innanför i föreningen.

– Samtidigt tänker jag ”Varför ska man inte vara redo?” Om man skulle ta steget upp, kan man göra det på många olika sätt. Jag tror också att man kan vara redo på många olika sätt.

– Det handlar nog mer om hur man bemöter det. Att man gör saker rätt och inte gör många förändringar bara för att.

– Man märker hur det har blivit i SHL och Hockeyallsvenskan med det här degraderingssystemet, att det blir en sådan kapprustning. Många lag som går upp och vill stanna kvar är rädda för att hamna där igen, så man vänder och vrider på varje sten i stället för att jobba med kontinuiteten.

– Klart att jag vill säga att Leksand är redo, men det beror också på vilken väg vi har bankat in på. Det är väl vad de bra lagen som Skellefteå, Luleå och Växjö har gjort. Dom har den här inbankade vägen och röda tråden som måste finnas, avslutar Tobias Forsberg.