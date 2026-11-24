Daniel Zaar och Mark Friedman.

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Det ser ut att vara färdigspelat för både Daniel Zaar och Mark Friedman det här kalenderåret. Helsingborgs Dagblad rapporterar att en längre frånvaro väntar för Rögle -spelarna efter deras skador i rivalmötet mot Malmö i SHL förra veckan.

Friedman tacklades av Emil Sylvegård i matchen och fördes till sjukhus för kontroll.

– Han fick åka till sjukhus efter matchen för att utesluta riktigt allvarliga grejer. Vi tillskansade oss mer information under måndagen och gjorde en MR (magnetkameraundersökning) på honom. Det var ganska nedslående besked. Preliminärt är han borta året ut – fem till sex veckor är prognosen, säger fysioterapeuten Christopher Alvengrip till Helsingborgs Dagblad.

"Vi hade en känsla vartåt det barkade"

Även Zaar skadade sig i matchen mot Malmö efter en situation vid sargen.

– Vi hade även honom på vidare undersökning under måndagen. Vi hade en känsla vartåt det barkade, med tanke på att han avbröt matchen på sättet han gjorde. Zaar har en skada av karaktären att jag har svårt att se honom spela före årskiftet. Det är samma tidsplan som Mark (Friedman) – sex veckor på ett ungefär, säger Alvengrip.

Lagkaptenen närmar sig comeback

Glädjande för Rögle är emellertid att lagkaptenen Anton Bengtsson närmar sig comeback och kan bli aktuell för spel redan den här veckan, även om Alvengrip är noga med att påpeka att man inte vill kasta tillbaka honom i spel för tidigt.

Leon Bristedt, som varit borta från spel i snart två månader, tränade med Rögle under tisdagens lagträning, men forwarden har veckor kvar av träning innan han kommer att vara uttagningsbar till match, berättar Alvengrip.

Isac Solberg, som vilade både i derbyt mot Malmö samt lördagens match mot Timrå, tränar för fullt och det finns goda förhoppningar att han ska kunna spela veckans matcher mot Skellefteå och Luleå.