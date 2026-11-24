Filip Forsberg ser fram emot att få jobba med Rikard Grönborg igen.

Foto: Bildbyrån

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Efter VM -guldet 2018 har Filip Forsbergs landslagskarriär gått en hel del upp och ner. Han spelade inte för Tre Kronor alls på nästan sju år. Det var först i 4 Nations Face-Off 2025 som han drog på sig landslagströjan igen. Där gick Forsberg poänglös från Sveriges tre matcher. I hemma-VM i Stockholm senare samma år var Filip Forsberg med och tog brons men gjorde bara ett mål, och totalt fyra poäng, på nio matcher i turneringen.

Tidigare i år gjorde Filip Forsberg sitt tredje mästerskap under Sam Hallam när det var OS i Milano . Då hamnade Forsberg i fokus sedan han sattes åt sidan av Hallam under uppmärksammade former under starten av turneringen. Sedan kom Forsberg in och fick mer speltid samt visade upp en hög nivå under resten av OS.

Nu väntar en ny era för Tre Kronor när Sam Hallam har lämnat som förbundskapten och Rikard Grönborg har kommit tillbaka och tagit över kostymen igen. Någon som känner Grönborg väldigt väl är just Filip Forsberg.

Filip Forsberg kan återförenas med Grönborg i Tre Kronor

Forsberg hade Grönborg som förbundskapten i Småkronorna, i två raka U18-VM. Därefter jobbade Forsberg också med Grönborg i Juniorkronorna, både som assisterande förbundskapten och sedan även som förbundskapten i hemma-JVM 2014. Grönborg utsåg då Filip Forsberg som lagkapten för det svenska laget i både U18-VM och JVM .

Filip Forsberg och Rikard Grönborg jobbade även tillsammans i Tre Kronor under World Cup 2016 samt vid VM-guldet 2018. Nu ger Forsberg sin syn på att Grönborg är tillbaka i landslaget.

– Jag tycker att det är väldigt positivt. Rikard är en grym tränare. Jag har haft honom på egentligen alla nivåer från att man var 18 år. Då, när man var så ung, var respekten väldigt stor för han har en stor pondus när han kommer in i rummet, säger Filip Forsberg på en pressträff med svensk media och fortsätter:

– Sedan hade jag ju honom hela vägen upp i juniorlandslaget, JVM. Han var också förbundskapten i både World Cup och jag hade honom i VM när vi vann guldet där också.

Filip Forsberg och Rikard Grönborg vid World Cup 2016.

Foto: Stig Kenne/Bildbyrån

Hyllar Rikard Grönborg: ”Jättekul för svensk hockey”

Filip Forsberg hoppas såklart att gå till slutspel med Nashville Predators till våren, och att VM-spel således inte ska bli aktuellt. Det är dock ett World Cup 2028 och ett OS 2030 där Forsberg hoppas kunna vara med. Stjärnan är då positiv till rekryteringen och hyllar Rikard Grönborg som coach.

– Det är en grym tränare. Jag tycker att det är jättekul för svensk hockey att han är tillbaka och värdefullt också för han har en oerhörd hockeykunskap. Givetvis vore det jättekul att få möjligheten att spela under honom igen, säger Forsberg.