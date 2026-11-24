Enligt uppgifter till NT tar Per Hånberg över Vita Hästen.

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Det är ingen hemlighet att HC Vita Hästen siktar på att kvalificera till Hockeyallsvenskan. Just nu ligger laget trea i Hockeyettan Södra, men har haft svajiga resultat under hösten. 30 poäng har man spelat in på 14 matcher och det skiljer bara tre poäng ner till sjundeplatsen. Nu väljer man att agera.

Via sin Instagram meddelar klubben att de sparkar sin huvudtränare Jesper Kemi.

"Vi har höga ambitioner för vår sportsliga verksamhet och utvecklingen under hösten har inte motsvarat våra förväntningar. Vi bedömer därför att laget behöver ett nytt ledarskap för att ta nästa steg", säger tillförordnade sportchefen Fredrik Jensen.

Han fortsätter förklara att arbetet för att hitta en ersättare till Kemi pågår och man hoppas kunna presentera en ny huvudtränare inom kort.

Uppgifter: Han tar över

Enligt uppgifter till NT är den nya tränaren redan klar och är ett nygammalt ansikte i klubben, Per Hånberg. Hånberg var huvudtränare för Vita Hästen under säsongen 2013/14 i Hockeyettan, som slutade med kvalificering till HockeyAllsvenskan. Han har de senaste säsongerna hållit till i den franska ligan för laget Grenoble men har erfarenhet från SHL och de högsta ligorna i Schweiz samt Danmark.

NT:s uppgifter säger att Hånberg ska vara på plats redan i eftermiddag.

Tackar av Kemi

Kemi tog över Vita Hästen i samband med avancemanget till Hockeyettan och var inne på sin andra säsong med klubben. Via Instagram tackar man av sin gamla huvudtränare.

"Vi vill rikta ett varmt tack till Jesper för hans engagemang och arbete i föreningen och önskar honom all lycka framöver".