Spekulationerna kring Sidney Crosbys framtid i Pittsburgh Penguins lever vidare. Inför sin 21:a NHL-säsong är frågetecknen kring den 38-årige superstjärnan stora till en följd av Penguins förvandling till ett bottenlag under återuppbyggnad.

– Det får dig att uppskatta alla de där åren när vi tävlade och jagade det där stora nyförvärvet varje Trade Deadline, säger Crosby.

Blir Sidney Crosby kvar i Pittsburgh Penguins? Foto: Timothy T. Ludwig-Imagn Images

Samtalet förändras för varje säsong som går, och Sidney Crosby förnekar det inte.

Förra året, när vi talade på NHL:s Player Media Tour, höll han fast vid ett visst hopp om att hans Pittsburgh Penguins skulle kunna hålla sitt fönster för att utmana öppet lite längre. Han påpekade hur nära de hade varit att nå slutspelet under sina två raka missar 2022/23 och 2023/24. Men det kunde han inte göra den här gången, hans Pensär inne i en treårig torka utan slutspel, efter att ha hamnat klart utanför dansen 2024/25, elva poäng bakom Montreal Canadiens.

Och kanske är det därför han hade så mycket perspektiv när han fick frågor om sin framtid i måndags.

Går Sidney Crosby i Mario Lemieuxs fotspår?

Även någon som Crosby, känd för att hålla sig borta från sociala medier, kan inte undgå det faktum att frågor har börjat bubbla upp om han vill avsluta sin karriär som en livslång Penguin. Att göra det skulle innebära att Crosby, en av sportens största gentlemen och ambassadörer genom tiderna, skulle ansluta sig till legender som Steve Yzerman, Joe Sakic och, förstås, Crosbys Pittsburgh-mentor Mario Lemieux, som aldrig lämnade de organisationer som draftade dem. Det skulle kännas helt i linje med den ödmjuke Crosby att spela hela sin karriär med ett lag.

Å andra sidan: Crosbys kännetecken har alltid också varit en glödande tävlingsinstinkt. Han är en fulländad vinnare, ägare till tre Stanley Cup-ringarna, två Conn Smythe-troféer, två OS-guld, ett World Cup och en titel i 4 Nations Face-Off. Det känns som ett slöseri att vi inte har sett Crosby, 38, vinna en Cup sedan han var 29, vinna en slutspelsserie sedan han var 30 och spela en slutspelsmatch sedan han var 34. Pens har gått in i en tydlig återuppbyggnadsfas och har uppenbart inte för avsikt att satsa hårt på en slutspelsplats den här säsongen. Inte konstigt att fans har börjat fantisera om Crosby i nya NHL-lag, undrande om han vill jaga en ny mästartitel – om det skulle innebära spel för Colorado Avalanche bredvid den gode vännen och landsmannen från Cole Harbour, Nova Scotia, Nathan MacKinnon, eller om han skulle ansluta till sitt barndomsfavoritlag Canadiens.

Blir kompisarna Nathan MacKinnon och Sidney Crosby lagkamrater i Colorado Avalanche? Foto: Ron Chenoy-Imagn Images

Och Crosby kan se logiken bakom spekulationerna.

– Jag förstår det, säger Crosby.

– Det är inte något du vill diskutera. Du vill hellre prata om vem vi får vid [Trade] Deadline eller var vi ligger i divisionen, om vi är nummer ett, två eller tre. Men det är en av de där tunga sakerna med att förlora. Alla tror att förlora är att slutsignalen går, du förlorar matchen, och det suger, men det finns så mycket mer än så. Det är omsättningen, det är det okända, osäkerheten, alla frågetecken.

– Det är det som är tufft. Och det får dig att uppskatta alla de där åren när vi tävlade och jagade det där stora nyförvärvet varje Trade Deadline. Jag tror inte att jag tog det för givet, men jag uppskattar det definitivt ännu mer nu.

Å ena sidan finns det ingen brådska för Crosby, som har en heltäckande no movement-klausul mot att flyttas, att fatta något beslut om sin framtid. Han påbörjar en tvåårig förlängning han skrev på för ett år sedan. Å andra sidan: för alla intresserade klubbar är det snarare en fördel än en nackdel att han är under kontrakt i två hela säsonger på sitt klassiska $8,7 miljoner i snittlön, vilket alltid har varit ett fynd men ser ännu bättre ut nu när lönetaket stiger till $95,5 miljoner den här säsongen och $104 miljoner nästa säsong.

Crosby antyder att han vill stanna

Om Penguins och general manager Kyle Dubas verkligen vill inleda ett nytt kapitel, skulle de absolut kunna kräva ett enormt pris för en tvåårig ”rental” av sin legendariske kapten, som fortfarande är en världsklasspelare, efter att just ha satt ett NHL-rekord med sin 20:e säsong på poäng per match-nivå. Oddsen för att Crosby skulle vilja lämna är fortfarande låga, men det skulle inte vara svårt att flytta honom om han själv vill ha en förändring.

Crosby antyder dock inte att han vill det, även om förlusterna driver honom till vansinne. Han kommer att kämpa vidare med ett Penguins-lag som inte adderade några större pusselbitar under sommaren, gick vidare från Cupvinnande coachen Mike Sullivan och känns som en tung kandidat till att välja först i draften nästa år och plocka Gavin McKenna. Crosby kommer inte heller att stänga ute bytesryktena. Han kommer tyst acceptera att de finns där och söka en ny sorts motivation i ett Pens-lag på väg mot ett långt år.

– Det förändrar inte mitt förhållningssätt, sa Crosby.

– Jag går fortfarande ut där och försöker vinna varje match och vara så bra jag kan. Och jag tror att ungdomar och den energin som finns runt dig inte är en dålig sak heller. Vi har många hungriga killar, mycket konkurrens om platserna. Så du försöker bara hitta olika saker som du kan dra energi från och fortsätta att lära dig genom det.

