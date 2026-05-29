Finland är ett av värdländerna som arrangerar hockey-VM. Foto: Bildbyrån

Mitt under det pågående mästerskapet är det bestämt vart hockey-VM kommer att spela 2030. Det blir i Finland och Lettland.

– Med beslutet kan förberedelserna nu inledas. Det är redan tydligt att Helsingfors stad, arenan och andra centrala aktörer är med helhjärtat, säger ordföranden för Finlands ishockeyförbund Heikki Hietanen, det uppger Yle.

Senast som grannlandet var hemmanation var 2023. Turneringen kommer att spelas mellan 17 maj – 2 juni där matcherna fördelas i Helsingfors och Riga.