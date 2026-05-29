Henrik Zetterberg fortsätter att tjäna Timrå IK efter spelarkarriären. Nu står det klart att klubb-ikonen får tröjan hissad i SCA Arena.

Henrik Zetterberg får tröjan hissad av Timrå IK. Foto: Bildbyrån/Jesper Zerman.

Via Njurunda och Timrå IK nådde Henrik Zetterberg över 1000 matcher i NHL, en Stanley Cup, OS-guld, VM-guld, med mer.

Nu har det blivit dags för en av Sveriges främsta hockeyspelare – någonsin – att bli hyllad av SHL-klubben. Hans vepa kommer nämligen att hissas i SCA Arena under hösten, samtidigt som nummer 20 pensioneras. Där uppe får ”Zäta” sällskapet Lennart ”Lill-Strimma” Svedberg, Eje Lindström, Mats Näslund, Bo ”Bulla” Berggren, Bert-Ola Nordlander och Håkan Pettersson.

Datumen för hyllningen är 17 oktober, när Björklöven kommer på besök.

För Henrik Zetterberg kommer nyheten troligen inte som en överraskning dock. Sedan förra säsongen jobbar han i Timrå IK:s sportråd, och har nu varit inblandad i valet av Mikael Gath som ny huvudtränare.

– Det funkar väldigt bra. Jag har väl varit med Timrå i bakgrunden ända sedan vi flyttade hem till Sverige. Inför den här säsongen var det väl mer på allvar och mer på riktigt. Vi har hittat ett bra arbetssätt och en bra struktur så att jag kan bo kvar här nere, har Zetterberg tidigare sagt till hockeysverige.se.

