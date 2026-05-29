Magnus Pääjärvi är revanschsugen efter bottennappet i Timrå 2025/26. I Sundsvalls Tidning tar veteranen fram den stora sågen, riktad mot sig själv.

– Det gäller ju framför allt mig också, att verkligen ta ett eller två steg och knyta näven, säger 35-åringen till tidningen.

Magnus Pääjärvi är ärlig med sitt betyg när Timrå laddar om. Foto: Bildbyrån/Mats Andersson.

Så här i VM-tider är Magnus Pääjärvi alltid aktuell i och med sin turnering 2010. Den poängbästa insatsen av en svensk U19-spelare i mästerskapet. Ivar Stenberg kom nära, men får ingen chans att slå rekordet i och med fredagens uttåg i kvartsfinalen mot Schweiz.

Mycket har dock hänt sedan dess för Pääjärvi, och när 2025/26 nu summeras är han ärlig i sitt betyg.

– En riktig piss-säsong, säger 35-åringen när Sundsvalls Tidning möter honom för en intervju.

Glöden finns fortfarande där för att fortsätta spela, men puckarna studsade inte rätt. På det sättet sticker den gångna säsongen ut i den långa karriären, menar Pääjärvi.

– Jag har haft något år där det inte alls gått som jag velat. Jag kommer ihåg andra säsongen där borta (NHL), då gick det inte heller. Det var pladask där också, säger han till ST.

Revanschkänsla i hela Timrå – tränar hårdare

Exakt vad det beror på har Magnus Pääjärvi inget svar på, men en sak är säker: Han är revanschsugen.

– Under tuffa perioder kan det bli svårt att liksom ta sig loss och göra sin grej och det blir mindre möjligheter, mindre speltid, vilket man också förtjänat. Men det blir en ond spiral, säger han och fortsätter om känslan i Timrå inför 2026/27.

– Jag tycker det har märkts i hela klubben, att det har blivit någon slags revanschkänsla. Det har blivit att ”nej, nu får vi ta tag i det här och knyta näven”. Och det gäller ju framför allt mig också, att verkligen ta ett eller två steg och knyta näven.

Forwardens nuvarande kontrakt går ut 2027, efter året med endast två poäng framåt (0+2). Veteranen menar också att Timrå kör hårdare med fysen för att undvika förra säsongens situation där man endast slutade fyra poäng från kval.

Source: Magnus Pääjärvi @ Elite Prospects