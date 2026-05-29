Därför valde Elton Hermansson att stanna i MoDo

Trots flera SHL-erbjudanden valde Elton Hermansson att stanna i MoDo. Nu berättar 18-åringen om beslutet, samt det händelserika året med genombrott och VM-guld. Allt inför resan till Nordamerika och NHL-draften.

Målet i MoDo nästa säsong: ”Känner inte att jag gjorde det”

Valet bakom genombrottet: ”Spelade inte bra”

Besvikelsen i slutspelet: ”Det var jobbigt”

Säkrade VM-guld – som bästa forward: ”Det är absurt”

ÖRNSKÖLDSVIK (HOCKEYSVERIGE.SE)

Elton Hermansson gjorde ett succé-U18 VM där han utsågs till turneringens bästa forward. Det efter att ha gjort fyra mål och totalt tolv poäng på sju matcher. Idag resar han dessutom i väg på ”combine camp” i Buffalo inför draften, men säsongen har inte bara varit guld och gröna skogar med missat avancemang till SHL med MoDo.

Trots flera SHL-anbud valde 18-åringen, med Svedjeholmen som moderklubb, att stanna ytterligare en säsong i MoDo.

– Anledningen till det är att jag kände att spelet över hela isen varit utvecklande förra säsongen, säger Elton Hermansson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag fick bra hjälp av ”Fitz” (Gerry Fitzgerald) när jag fick hänga på honom som är en toppspelare i Hockeyallsvenskan. För att ta nästa steg måste jag driva lite mer. Jag känner inte att jag gjorde det förra säsongen. Ta en större roll.

– Sedan känner jag att det finns mycket att utveckla i spelet utan puck. Samtidigt har jag inte bråttom. Jag är på en bra plats där jag kan få lugn och ro och utvecklas.

Känns det bättre för din utveckling än att köra på i en fjärdelina i SHL?

– Ja, så blir det. Det handlar om istid och allt sådant som jag behöver för att ta nästa steg. Jag tror det är viktigt att man har tålamod i sig själv och låter det ta den tid det tar.

Valde att lämna Örebro: ”Spelade inte bra”

Om vi spolar tillbaka baka bandet till den här säsongen, vad fick dig att återvända hem efter två säsonger i Örebro?

– Jag tyckte inte att jag spelat så bra som jag hade önskat. Nu har det varit en viktig säsong så jag kände att jag behövde göra en förändring. Då stod valet mellan att stanna och flytta hem. Då valde jag att flytta hem och jag är väldigt nöjd med valet.

Vad var det som inte kuggade i under säsongerna i Örebro?

– Hockeymässigt spelade jag inte bra. Jag visste att det fanns mer att hämta, men fick det inte att lossna.

Elton Hermansson i MoDo-tröjan (höger). Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

När han så återvände till MoDo kom chansen att få debutera i Hockeyallsvenskan.

– Det var coolt. Kul att vara med i A-laget och fått ett sådant förtroende från ”Hinken” (Henrik Gradin) och dom. Jag har bara njutit och tyckt det varit kul att fått vara med.

– Första matchen var nere i Almtuna. Den var pirrig som fan, säger Elton Hermansson med ett leende och fortsätter:

– Jag brukar inte bli jättenervös, men då var jag faktiskt nervös. Det var bra att få riva av plåstret lite och köra första matchen, så det var kul.

Beskedet att han skulle få debutera i A-laget fick han dagen innan.

– Vi spelade mot Djurgården hemma här under lördagen. Direkt efter matchen satte jag mig i en bil ner till Uppsala, så det var snabba puckar.

Ett genombrott och en besvikelse: ”Jobbigt”

Elton Hermansson svarade för elva mål och totalt 21 poäng på 38 matcher under sin första säsong i MoDo:s A-lag.

– Jag tycker att jag ändå spelat okej. ”Overall” har det varit kul.

Du fick en hel del förtroende, men tanke på din tid i Örebro vad har det betytt för ditt självförtroende?

– Mycket. Att man får förtroende, istid, spela och lära sig är det som gör att man utvecklas.

– Som jag sa tidigare är jag väldigt nöjd med det förtroendet jag fick av ”Hinken” och ledarna. Det har varit grymt.

Vad fattades för att ni skulle ta er till hockeyallsvenska finalen?

– Jag vet inte riktigt. Karlskoga var kanske lite hungrigare. Det är vad egentligen tror avgjorde, att dom hade lite mer jävlar anamma.

Elton Hermansson inför första semifinalen mellan Karlskoga och MoDo. Foto: Bildbyrån/Jeanette Dahlström.

Hur kan det bli så i en så pass viktig match?

– Det är svårt att svara vad det beror på. Nu blev det så, vilket är tråkigt, men tyvärr går det inte att göra så mycket åt det nu.

– Jag var jättebesviken och tyckte att det var jobbigt. I mitt huvud hade jag målat upp att vi skulle spela mot ”Löven” (Björklöven) i en final. Att då åka ut mot Karlskoga i en sjunde och avgörande match var tråkigt.

Med tanke på din besvikelse, hur var dagarna efter uttåget?

– Jag var lite tom. Jag hade målat upp en annan bild i huvudet och sedan blev det inte så. Som tur var hade jag ett VM att åka på. Samtidigt blev jag ”Vad hände”?

Under säsongen fick dessutom Mattias Karlin lämna över tränarsysslan till assisterande tränaren, Fredrik Andersson.

– Klart att dom coachar på olika sätt. Nästan ingen coach är lik den andra, men jag vet inte om det egentligen blev en så stor skillnad.

Säkrade VM-guld – som bästa forward

Elton Hermansson fick som avslutning av säsongen vara med om att vinna U18-VM-guld.

– En rolig turnering. Kul att få vara med om att vinna ett guld. Jag har nästan fortfarande inte låtit det landa. Det är absurt.

– Även om vi hade lite ”ups and downs” tycker jag att vi var grymt starka som klev fram när det gällde som mest.

Hur ser du på din prestation?

– Jag tycker att jag gjorde en okej turnering. Det trillade in lite poäng och så, men sett över hela turneringen är jag kanske inte jättenöjd med mitt spel i helhet.

– Om jag ska ta en match är jag nöjd med mitt spel i finalen. OK turnering, men det finns mer att hämta.

Du blev ju bara VM:s bästa forward…

– (Skratt) Klart att det var kul. Samtidigt vet jag själv att jag inte spelade min bästa ishockey. Kul ändå att få en sådan utmärkelse.

Elton Hermansson i blågult. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Ställer du höga krav på dig själv?

– Ja, det skulle jag säga. Ibland kanske jag har lite för höga krav, men samtidigt siktar jag högt.

Vad var nyckeln till guldet som du ser det?

– Att vi var bäst när det gällde. Vi gjorde det riktigt bra mot kanadensarna, som vi sänkte. Det gav oss självförtroende.

– Alla trodde nog att Kanada skulle ta oss. Sedan spelade vi en tajt match mot Tjeckien, men vi gjorde mål när det behövdes.

– Mot Slovakien, jag tyckte inte att dom hade någonting förutom dom två målen med tre minuter kvar. Just det här att vi bestämde oss att göra det här till 100 procent tror jag var nyckeln.

Hur viktig var gruppens sammanhållning?

– Den har vi haft hela säsongen. Vi var nära även i ”Hlinka”, men då missade vi precis. Egentligen har vi haft samma sammanhållning sedan vi startade upp i Katrineholm med U17-gänget och det är ett roligt gäng att få spela ishockey med.

Flyger till Buffalo inför NHL-draften

Idag sätter sig alltså Elton Hermansson på flyget över till Buffalo för combinen inför NHL-draften.

– Jag ska njuta av att få åka i väg på en sådan här stor grej. Få åka till USA där jag varit en gång tidigare, men aldrig i några andra städer än i Florida.

– Det ska bli kul att få vara med om det här, njuta och göra det så bra jag kan. Det är så jag ser på det.

Du kan även draftas i sommar…

– Samma där, att jag ska njuta att få vara med om det. Nu ska vi ha lite intervjuer och sådant. Då gäller det att vara mig själv och göra mitt bästa. Vad som händer sedan får väl slumpen avgöra lite.

Vilka kommer MoDo möta i Hockeyallsvenskans final nästa vår?

– Södertälje ser fina ut och har gjort några bra värvningar, avslutar Elton Hermansson.



