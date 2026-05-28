Totalt överkörda – på hemmaplan: ”Riktig skitmatch”

18-43 i skott och 0-4 i mål. Carolina Hurricanes dominerade Montréal Canadiens på deras hemmaplan.

Med 3-1 i matcher är de nu nära sin första final sedan 2006.

Carolina dominerade Montréal i match fyra.

Vegas har redan säkrat biljetten till finalen. Nu ser deras motståndare ut att snart göra detsamma. I nattens match visade Carolina upp en ny nivå i sitt spel när de totalt körde över Montréal på bortaplan. I den första perioden gjorde de tre mål på under tre minuter.

Efter 15 minuter kom 1-0 av Sebastian Aho, 68 sekunder senare kom 2-0 av Jordan Staal och drygt en och en halv minut senare gjorde Logan Stankoven 3-0.

Matchen fortgick sedan med stor dominans för Carolina. De dominerade skotten och Montréal hade förtvivlat svårt att skapa offensivt. Så till den grad att publiken började skandera ”shoot the puck” om och om igen.

Reduceringen kom heller aldrig. Istället gjorde Andrej Svetjnikov 4-0 i tom kasse med två minuter kvar att spela.

— Det säger sig självt, det där var skitigt. En riktig skitmatch, säger Lane Hutson till media efter matchen.

Skotten slutade förkrossande 43-18 i fördel för Hurricanes. De är nu en seger ifrån sin första final sedan 2006. Natten till fredag har de nu också chansen att stänga serien på hemmaplan.