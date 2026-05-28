Förutsättningarna: Så spelas Sverige-Schweiz i Hockey-VM 2026

Tre Kronor spelar kvartsfinal i hockey-VM 2026. Matchen spelas i Swiss Life Arena i Zürich. De möter Schweiz den 28:e maj klockan 20:20. Här hittar du förutsättningar, laguppställningar, TV-tider, regler och de senaste mötena mellan Sverige och Schweiz.

Det är dags för Sverige att möta Schweiz i kvartsfinalen av Hockey-VM 2026.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån.

Hockey-VM 2026 spelas i Fribourg och Zürich i Schweiz. Sveriges grupp och två kvartsfinaler spelas i Fribourg. Resten av turneringen avgörs i Zürich. Däribland Tre Kronors kvartsfinal mot Schweiz.

Sverige premiärspelade mot Kanada förra fredagen och föll då med 5-3. Jacob Larsson, Lucas Raymond och Mattias Ekholm gjorde de tre svenska målen.

Förra söndagen besegrades Danmark med 6-2. Viggo Björck skrev historia som den yngste svenske VM-målskytten genom tiderna. Övriga blågula mål gjordes av Mattias Ekholm, Oliver Ekman-Larsson, Lucas Raymond, Jakob Silfverberg och Linus Karlsson.

Dagen efter var det dags igen, med match mot Tjeckien. Sverige hamnade tidigt i ett 3-0-underläge men lyckades sånär hämta upp det och få med sig poäng från matchen. Tjeckien vann emellertid med 4-3. De svenska målen gjordes av Joel Persson, Simon Holmström och Oliver Ekman-Larsson.

I den fjärde matchen, som spelades förra onsdagen, besegrades Slovenien med hela 6-0. Lucas Raymond och Jacob de la Rose gjorde två mål vardera, medan backarna Mattias Ekholm och Robert Hägg gjorde de resterande två målen. Arvid Söderblom höll nollan.

I fredags höll Sverige sin andra raka nolla, när Italien besegrades med 3-0. Då presenterade sig också två nya målskyttar: Carl Grundström och Ivar Stenberg. Den sistnämnde gjorde dessutom två mål. Magnus Hellberg vaktade kassen och höll sin första nolla i årets VM.

Sen kom VM:s stora magplask för svensk del. Man föll med 3-2 mot Norge. Ivar Stenberg och Lucas Raymond gjorde de svenska målen, i det som blev tidernas blott andra mästerskapsförlust mot Norge. Det var dock första gången Norge besegrade Sverige i en VM-match under ordinarie tid.

Det gjorde att Tre Kronor var tvungna att vinna i gruppavslutningen mot Slovakien för att gå vidare till slutspel. Det lyckades man också med. De vände ett 0-1-underläge till vinst 4-2 efter mål av Anton Frondell, Jakob Silfverberg, Ivar Stenberg och Oliver Ekman-Larsson. Det gjorde att Sverige tog den fjärde och sista kvartsfinalplatsen i gruppen.

Schweiz hade å sin sida sitt bästa VM-gruppspel någonsin – och vann alla sina matcher efter ordinarie tid. Resultatraden löd: 3-1 mot USA, 4-2 mot Lettland, 6-1 mot Tyskland, 9-1 mot Österrike, 4-1 mot Storbritannien, 9-0 mot Ungern och 4-2 mot Finland.

Hur ser Tre Kronors poängliga ut i VM 2026?

Placering Spelare Mål Assist Poäng 1. Lucas Raymond 5 6 11 2. Ivar Stenberg 4 4 8 3. O. Ekman-Larsson 3 5 8 4. Viggo Björck 1 5 6 4. Mattias Ekholm 3 2 5

Hur ser Schweiz poängliga ut i VM 2026?

Placering Spelare Mål Assist Poäng 1. Sven Andrighetto 4 9 13 2. Timo Meier 3 8 11 3. Denis Malgin 3 7 10 4. Nico Hischier 5 4 9 4. Roman Josi 4 4 8

Hur ser jag Sverige-Schweiz på TV?

Matchen sänds på Viaplay Sport och på streamingtjänsten Viaplay. Matchen börjar klockan 20:20, men TV-sändningen börjar redan vid 19:00.

Vad gäller matchen mellan Sverige och Schweiz i hockey-VM 2026?

Det här är kvartsfinalen av Hockey-VM 2026. Båda lagen har redan spelat sju gruppspelsmatcher för att kvalificera sig för slutspelet.

Alla lag mötte de andra lagen i gruppen en gång var. De fyra bästa lagen från grupperna har gått till kvartsfinal, där ettan i ena gruppen möter fyran i den andra, och tvåan i den ena gruppen möter trean från den andra. Vinnarna i kvartsfinalerna går till semifinal, och vinnarna i semifinal går till final. Förlorarna i semifinalerna får istället spela en bronsmatch.

Du behåller din ranking genom hela slutspelet, vilket gör att du som etta alltid möter det lägst rankade laget, det näst högst seedade laget möter det näst lägst seedade och så vidare. Det gör att varje match i VM-turneringen blir betydelsefull för lagets chanser senare i mästerskapet.

Schweiz vann sin grupp medan Tre Kronor slutade fyra i sin grupp.

Så här seedas lagen in i slutspelet, baserat på tabellplacering och inspelade poäng i gruppspelet:

Schweiz Kanada Finland Norge Tjeckien Lettland Sverige USA

Vilka är reglerna i slutspelet?

När gruppspelet är klart börjar slutspelet, där varje match måste få en vinnare. Här är formatet för kvartsfinaler, semifinaler, bronsmatch och final.

Kvartsfinaler, semifinaler och bronsmatch

Förlängning: 10 minuter, 3 mot 3 , sudden death

10 minuter, , sudden death Straffläggning: Om ingen gör mål i förlängningen Fem skyttar per lag Sedan sudden death-straffar

Om ingen gör mål i förlängningen

Finalen

Här finns ingen straffläggning, i stället:

Förlängning: 20 minuter, 3 mot 3 , sudden death

20 minuter, , sudden death Mellan varje period är det 18 minuters paus, under vilken isen spolas.

Förlängningen fortgår tills ett mål avgjort matchen – ingen straffläggning alltså.

Hur spelas de övriga kvartsfinalerna i Hockey-VM 2026?

16:20 Kanada vs USA (TV10)

16:20 Finland vs Tjeckien (Viaplay Sport)

20:20 Norge vs Lettland (TV6)

Vilka NHL-spelare spelar VM för Sverige?

Följande NHL-spelare togs ut i Tre Kronors VM-trupp.

Arvid Söderblom, mv, Chicago Blackhawks –> Läs mer!

Oliver Ekman-Larsson, b, Toronto Maple Leafs –> Läs mer!

Albert Johansson, b, Detroit Red Wings –> Läs mer!

Mattias Ekholm, b, Edmonton Oilers –> Läs mer!

Anton Frondell, c, Chicago Blackhawks –> Läs mer!

Emil Heineman, fw, New York Islanders –> Läs mer!

Simon Holmström, fw, New York Islanders –> Läs mer!

Oskar Sundqvist, fw, St. Louis Blues –> Läs mer!

Lucas Raymond, fw, Detroit Red Wings –> Läs mer!

Linus Karlsson, fw, Vancouver Canucks –> Läs mer!

Carl Grundström, fw, Philadelphia Flyers –> Läs mer!

Nils Höglander, Vancouver Canucks, har tvingats lämna återbud till VM på grund av en skada.

Vilka är Schweiz stjärnor?

I truppen finns trots allt sex NHL-spelare: Janis Moser, Roman Josi, Nico Hischier, Timo Meier, Nino Niederreiter och Pius Suter. Roman Josi får anses vara det största namnet. Han har tillhört världens bästa backar i ett decennium och vann Norris Trophy 2020.

Det är däremot en spelare från ZSC Lions som toppar hela mästerskapets poängliga, nämligen Sven Andrighetto. New Jersey-stjärnan Timo Meier ligger femma i poägligan.

Ur ett svenskintresse kan vi också notera att Dominik Egli, som representerat Frölunda de två senaste säsongerna, är med i laget.

Hur ser Sveriges och Schweiz trupper ut?

Här hittar du Sveriges trupp i hockey-VM 2026.

Här hittar du Schweiz trupp i hockey-VM 2026.

* Notera att förändringar kan ha skett sedan trupperna togs ut.

De tio senaste VM-mötena mellan Tre Kronor och Schweiz

VM 2021: Sverige-Schweiz 7-0

VM 2019: Sverige-Schweiz 4-3

VM 2018: Sverige-Schweiz 3-2 efter straffar (Final)

VM 2018: Sverige-Schweiz 5-3 (Gruppspel)

VM 2017: Sverige-Schweiz 3-1

VM 2016: Sverige-Schweiz 3-2 efter straffar

VM 2015: Sverige-Schweiz 2-1 efter förlängning

VM 2013: Sverige-Schweiz 5-2 (Final)

VM 2013: Sverige-Schweiz 2-3 (Gruppspel)

VM 2011: Sverige-Schweiz 2-0

Schweiz är numera en skräckmotståndare för de flesta nationer – men Tre Kronor har en förkrossande stor plusstatistik mot alplandet i VM-sammanhang. Av de tio senaste matcherna har Sverige faktiskt vunnit nio. Schweiz enda seger kom i gruppspelet i VM 2013 – men då tog ju Sverige revansch i VM-finalen någon vecka senare.

Länderna möttes också i finalen 2018 och även då vann Sverige. Den gången krävdes det emellertid straffar för att skilja lagen åt.

Sverige och Schweiz har faktiskt inte mötts de fyra senaste VM-turneringarna. Senast de möttes var 2021, då Tre Kronor vann med hela 7-0. Trots den segern missade Sverige kvartsfinal för första gången någonsin, medan Schweiz slutade tvåa i gruppen och gick till kvartsfinal.