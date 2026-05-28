Dansken skriver slutspelshistoria – efter ny nolla

Frederik Andersen fortsätter att storspela för Carolina Hurricanes. Efter ännu en hållen nolla mot Montreal Canadiens skrev den danske veteranmålvakten historia genom att sätta nytt klubbrekord i Stanley Cup-slutspelet.

Frederik Andersen fortsätter att imponera mellan Carolina Hurricanes stolpar. Foto: Eric Bolte-Imagn Images

Lite historia skrevs under natten när en av de stora nyckelspelarna bakom Carolina Hurricanes starka slutspel fortsatte att leverera.

När Carolina besegrade Montreal Canadiens med 4–0 i den fjärde matchen av Eastern Conference-finalen räddade Frederik Andersen 18 skott och höll nollan för femte gången i Stanley Cup-slutspelet som Hurricanes-målvakt. Därmed satte dansken nytt klubbrekord.

Andersen passerade Cam Ward – målvakten som ledde Carolina till klubbens första och hittills enda Stanley Cup-titel 2006 – på listan över flest slutspelsnollor i Hurricanes historia. Samtidigt noterades 36-åringen för sin tredje nolla under samma slutspel, vilket också är nytt klubbrekord.

Ward hade tidigare som bäst två nollor under slutspelet 2006 och 2009, medan även Kevin Weekes (2002) och Petr Mrazek (2019) lyckades hålla nollan flera gånger under ett och samma slutspel. Andersen stod dessutom för två nollor redan förra våren när Carolina tog sig till konferensfinal innan laget slogs ut av Florida Panthers.

Frederik Andersen har bara förlorat en match i slutspelet

Slutspelet inledde Andersen dessutom med ännu en hållen nolla när han stoppade 22 skott i premiärsegern mot Ottawa Senators. Därefter följde ytterligare en nolla i första matchen av divisionsfinalen mot Philadelphia Flyers, där han räddade 19 skott i en 3–0-seger.

Carolina fick en flygande start på slutspelet och blev den första klubben i nuvarande slutspelsformat att svepa sina två första serier. Lagets första förlust kom inte förrän i den första matchen mot Montreal Canadiens förra veckan, då Hurricanes föll med 2–6.

Även om Andersen inte varit den mest hårt belastade målvakten i slutspelet – han har bara ställts inför fler än 30 skott två gånger – har han varit oerhört stabil. Målvakten, som tidigare kritiserats för att inte leverera i de största matcherna, står nu på ett facit med elva segrar och en förlust, samtidigt som han har ett snitt på 1,44 insläppta mål per match och en räddningsprocent på 92,8.

Nu hoppas Andersen kunna föra Carolina till Stanley Cup-final för första gången på 20 år. Den femte matchen spelas i Raleigh natten mot lördag svensk tid.