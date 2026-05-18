Tjeckien vann mot Sverige

Tjeckien vann med 4–3 (3–2, 1–1, 0–0) i VM Grupp B herr borta mot Sverige på måndagen.

Tjeckien var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Efter 3.21 i andra perioden nätade Jiri Cernoch framspelad av Ondrej Beranek och Jaroslav Chmelar och gjorde 2–4. Sveriges Oliver Ekman-Larsson gjorde 3–4 efter 6.00 på pass av Lucas Raymond och Ivar Stenberg.

I tredje perioden höll Tjeckien i sin 4–3-ledning och vann.

Sverige har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter tre spelade matcher. Tjeckien har sju poäng.

Onsdag 20 maj möter Sverige Slovenien hemma 20.20 och Tjeckien möter Italien hemma 16.20.

Sverige–Tjeckien 3–4 (2–3, 1–1, 0–0)

VM Grupp B herr

Första perioden: 0–1 (3.04) Matej Blumel (Filip Hronek, Tomas Galvas), 0–2 (12.24) Dominik Kubalik (Tomas Cibulka, Martin Kaut), 0–3 (13.00) Jakub Flek (Daniel Vozenilek, David Tomasek), 1–3 (15.34) Joel Persson (Emil Heineman, Simon Holmström), 2–3 (17.45) Simon Holmström (Joel Persson, Emil Heineman).

Andra perioden: 2–4 (23.21) Jiri Cernoch (Ondrej Beranek, Jaroslav Chmelar), 3–4 (26.00) Oliver Ekman-Larsson (Lucas Raymond, Ivar Stenberg).

Utvisningar, Sverige: 4×2 min. Tjeckien: 4×2 min, 1×5 min, 1×10 min.

