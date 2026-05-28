Så spelar de svenska lagen i CHL-gruppspelet

Tack vare att Frölunda vann årets CHL har vi ett extra svenskt lag med i turneringen. Så här spelar de fyra SHL-lagen i gruppspelet.

Det står nu klart vilka lag de svenska lagen får möta i årets CHL-gruppspel.

Frölunda är regerande mästare i CHL efter att ha vunnit finalen mot Luleå i Göteborg. Nu väntar en ny upplaga av den omtalade turneringen där vi i år har fyra lag från Sverige med. Förutom de regerande mästarna är även seriesegrarna Skellefteå, serietrean Växjö och seriefyran Rögle med i turneringen.

Under gårdagskvällen lottades också gruppspelet i turneringen.

Varje lag spelar tre hemma- och tre bortamatcher i gruppspelet. Det är sedan en tabell med samtliga 24 lag där de 16 bästa går vidare till slutspelet. Gruppspelet brukar dra igång under försäsongen och pågår sedan en bit in på hösten.

Spelschemat är ännu inte släppt men det står nu klart vilka de svenska lagen ska möta i gruppspelet.

Frölunda

KooKoo (h)

SaiPa (h)

Bordeaux Boxers (h)

Storhamar (b)

Bílí Tygři Liberec (b)

Kölner Haie (b)

Rögle

Davos (h)

Tappara (h)

Red Bull Salzburg (h)

HC Pilsen (b)

Dynamo Pardubice (b)

HK Nitra (b)

Växjö

Tappara (h)

Genéve-Servette (h)

Red Bull Salzburg (h)

Dynamo Pardubice (b)

HK Nitra (b)

Adler Mannheim (b)

Skellefteå

Davos (h)

Genéve-Servette (h)

Red Bull Salzburg (h)

HC Pilsen (b)

Adler Mannheim (b)

HK Nitra (b)