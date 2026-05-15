Kanada började starkt och tog en 2-0-ledning efter en dominant första period. Där var det ett hårt kritiserat Tre Kronor – som föll trots en stark upphämtning i den andra perioden.

Det var på förhand en ojämn match up mot Kanada. Det svenska laget är rejält nedsnackat och samtidigt som Kanadas stjärnglans är tung. Tre Kronor fick också en tung start när John Tavares gjorde 1-0 efter svenskt slarv. Kanada fortsatte sedan att dominera perioden och det kom även 2-0 via Ryan O’Reilly.

Siffrorna kunde sedan ha varit ännu större inför den andra perioden. Men Magnus Hellberg klev fram med några kvalificerade räddningar för att hålla nere siffrorna.

I periodpausen var det också stark kritik mot det svenska laget.

— Vår defensiva kedja med backparen hade några bedrövliga byten där man gav bort några puckar och släpper in första målet. Det är väl en sån där första period där Kanada är bättre, sa Peter Forsberg i studion.

Även förbundskaptenen Sam Hallam var missnöjd med sitt lags insats.

— Vi blir för utspridda i vår forecheck och i vårt mittzonspel. I spelet utan puck tappar vi folk högt upp, Kanada gör det bra de spelar enkelt och chippar efter sarg. Där behöver våra backar vara lugnare och inte pincha för hårt. Vi behöver sitta ihop mer som en enhet, sa Sam Hallam i Viaplay inför den andra perioden.

Förvandlingen i andra perioden

Men i den andra perioden var det ett helt annat Sverige som kom ut. De skapade helt plötsligt tryck i den offensiva zonen och fick även utdelning i form av stora chanser. Till slut kom målet när Jacob Larsson följde med och knäppte in reduceringen. Kort därefter kom även 2-2 när Lucas Raymond pricksköt i powerplay.

Kanada återtog sedan ledningen genom Dylan Holloway innan Mattias Ekholm dundrade in 3-3. Ett resultat som sedan stod sig hela perioden ut.

— Det var som någonting hände i periodpausen. Vi blev mycket kaxigare i den andra perioden, konstaterade Peter Forsberg.

Men i den tredje var det återigen Kanada som återtog ledningen när Connor Brown hittade målet. Sverige hade sedan svårt att flytta upp spelet utan istället fortsatte Kanada med sin forcering. Till slut hittade de även femman när Dylan Cozens slog in en puck bakom Magnus Hellberg.

Sverige tog sedan ut målvakten och fick också chanser för en reducering. Målet uteblev däremot och istället blev slutresultatet 5-3.