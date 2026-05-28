Jordan Tourigny stämplade en motståndare med skenan flera gånger i en match i Memorial Cup. Nu stängs han av resten av säsongen.

Det har blivit vida uppmärksammat sedan Jordan Tourigny stod för ett fult tilltag i Memorial Cup. Den kanadensiska backen syntes stämpla en motståndare med skenan flera gånger om. Det var vid en situation vid sargen som han använde skridskon om och om igen tills motståndaren föll till isen i smärtor.

Situationen inträffade i matchen mot Kitchener Rangers under natten till onsdag och efterspelet har varit vida omskrivet.

Inte minst har Tourigny fått motta dödshot efter händelsen.

Nu kommer också beskedet att han stängs av resten av säsongen. Det gör att det inte blir något mer spel i Memorial Cup för den 21-åriga kanadensiska backen. Kitchener Rangers vann matchen med 3-2.

— Jag är ledsen att jag inte kan fortsätta turneringen för att hjälpa mina lagkamrater. Jag rörde aldrig eller hade för avsikt att träffa spelarens sko eller fotled. Min enda avsikt var att sikta på bladet på hans klubba. Jag ångrar att jag använde min skridsko i den situationen och jag är medveten om att den här typen av handling är förbjuden. Jag är lättad över att få veta att han inte är skadad och att han kommer att kunna spela i finalmatchen nästa söndag, säger Tourigny i ett pressmeddelande.

Jordan Tourigny spelar för Chicoutimi Saguenéens och är där en toppback. Till nästa säsong ska han spela för Northeastern University i NCAA.

Chicoutimi ligger just nu trea av de fyra lagen i Memorial Cup. Samtidigt har Kitchener gått rent hittills och har vunnit samtliga tre matcher i turneringen.

