Skellefteå U18: ”Han var väl värd den chansen”

Framtidens stjärnor-serien fortsätter med en djupdykning i samtliga lag i U18 Nationell. Där vi med hjälp av huvudtränarna går igenom lagen. I dag har det blivit dags för Skellefteå U18.

Först att få ”exceptional status”: ”Väl värd den chansen”

”Jag har aldrig haft en trupp där det varit så”

En annan typ av Skellefteå-back? ”Några guldkorn där”

Starka 09-kullen tar över: ”Driver sig själva”

Att 09-kullen i Västerbotten var något extra blev tydligt redan under TV-pucken 2024 när löftena tog sig hela vägen till final. Men att hela elva U16-spelare (!) skulle vara ombytta för Skellefteå i U18 Nationell redan då, var inte på de flestas bingobricka.

Nu är denna nya talangvåg på väg mot en topplacering i högsta serien, efter att man även säkrat en förstaplats i regionala topp 6-serien. Dessutom har man producerat en av de två spelare från 09-kullen som runt årskiftet blev historiska när de fick ”exceptional status” – och tillstånd att ta plats i U20. Detta i backen Douglas Johnsson.

– Han var väl värd den chansen, och jag tycker att hans spel talade för sig självt. Han skulle bara vara en av de killarna som skulle få kliva upp, säger tränaren Magnus Lovenlund.

Tillsammans med U18-tränaren djupdyker hockeysverige.se i Skellefteås juniorverksamhet. Detta kompletteras av en statistisk genomgång då klubben valt att inte kommentera enskilda spelare.

