Södertälje U18 – kommentarer om ALLA spelare

Framtidens stjärnor-serien fortsätter med en djupdykning i samtliga lag i U18 Nationell. Där vi med hjälp av huvudtränarna går igenom lagen – spelare för spelare.

I dag har det blivit dags för Södertälje U18.

Var tänkt att spela med U20 – stoppas av förbundet.

Lockar plötsligt landslagsaktuella löften: ”Finns goda möjligheter”

Född 2010 – obesegrad i blågult: ”Ordinarie hos oss nu”

Spetsen: ”Något som väldigt få spelare gör”

Bli plusmedlem – för tre kronor!

Ta del av allt vårt premiummaterial hela februari, till ett riktigt superpris (ord.pris 79kr/mån).

Här kan du läsa en stor genomgång av Södertäljes U20-lag.

Även om A-laget inte riktigt kunnat bygga vidare på förra årets framgångar blåser det fortsatt positiva vindar i Södertälje SK:s juniorverksamhet. Med ett uttåg i kvartsfinalen förra året har U18-laget lyckats locka till sig ett gäng spännande spelare till 2025/26. Och det som sticker ut är att flera av dessa dessutom är landslagsaktuella i sina kullar.

Att SSK inte är överst i näringskedjan på juniorsidan är tydligt, men detta är åtminstone ett tecken på att statusen är på väg uppåt. Under hösten gav detta en tredjeplats i region öst, genom en lång vinstrad, men i U18 Nationell har man nu en uppförsbacke framför sig för att säkra slutspel.

– Det är någonting vi är nöjda med. Vi tycker att vi har väldigt bra upplägg, där det finns goda möjligheter att ta sig vidare och bli en duktig hockeyspelare, säger huvudtränaren Rasmus Sundgren om landslagsspelarna som anslutit.

Tillsammans med Rasmus Sundgren går hockeysverige.se igenom Södertälje U18 – med kommentarer om ALLA spelare.

Här kan du läsa allt om alla lag och matcher i U18 Nationell



Här kan du titta på vodden ”Framtidens stjärnor”