Huddinge U18 – kommentarer om ALLA spelare

Framtidens stjärnor-serien fortsätter med en djupdykning i samtliga lag i U18 Nationell. Där vi med hjälp av huvudtränarna går igenom lagen – spelare för spelare.

I dag har det blivit dags för Huddinge U18.

Så kan Huddinge utmana SHL-klubbarna: ”Ska kunna nå sina mål”

Backen hyllas: ”Seriens absolut bästa boxplay-specialist”

Slår fast: ”Kommer att bli mer attraktivt att komma hit”

Bli plusmedlem – för tre kronor!

Ta del av allt vårt premiummaterial hela februari, till ett riktigt superpris (ord.pris 79kr/mån).

När Huddinge IK tog sig till U18 Nationell under förra säsongen var det för första gången sedan 2017, och blott den andra sedan 2014/15. Ändå slog dåvarande huvudtränaren, Victor Nordkvist, fast visionen att detta ska ”höra till vanligheterna” för talangfabriken i Stockholm. Detta trots helt andra förutsättningarna än jättarna i SHL som man tävlar mot.

Nu, med Mikael Sigrén vid rodret, spelar Huddinge återigen i högsta serien, och visar att de kan tävla med de bästa i talangutvecklingen.

– Det är det som vi vill göra i hela föreningen, att det ska vara varje år, och det ska vara ett kollektivt mål genom att göra det hårda jobbet. Det är det som är Huddinges och mitt gemensamma mål, säger huvudtränaren.

Tillsammans med Sigrén går hockeysverige.se igenom Huddinge U18 – med kommentarer om ALLA spelare.

Här kan du läsa allt om alla lag och matcher i U18 Nationell



Här kan du titta på vodden ”Framtidens stjärnor”