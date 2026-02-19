Björklöven U18 – kommentarer om ALLA spelare

Framtidens stjärnor-serien fortsätter med en djupdykning i samtliga lag i U18 Nationell. Där vi med hjälp av huvudtränarna går igenom lagen – spelare för spelare.

I dag har det blivit dags för Björklöven U18.

Landslagsmålvakten fortsätter ta kliv.

16-årige backen snittade en poäng per match under hösten: ”Jätteduktig med pucken”

Nästa Hemmyr på väg fram: ”Bra föredöme för yngre spelare i Björklöven”

Norrmannen öser in poäng.

Bli plusmedlem – för tre kronor!

Ta del av allt vårt premiummaterial hela februari, till ett riktigt superpris (ord.pris 79kr/mån).

Björklöven fortsätter att bygga upp sin juniororganisation. Steg för steg har de blivit ett mer attraktivt ställe att vara på. Inte minst för talangerna som kommer fram i Umeå. Det har gjort att man nu har lyckats få behålla fler spelare från regionen.

I årets lag finns det flera spännande spelare. En landslagsmålvak på 09, en back född 2010 som sprutar in poäng och nästa Hemmyr är några av ingredienserna.

— Det finns goda möjligheter för alla att lyckas och komma långt i sina karriär. Jag gillar spelarna vi har här och de har en ljus framtid, säger huvudtränare Oskar Hägglund.

Här kan du läsa genomgången av Huddinge U18

Här kan du läsa genomgången av Täby U18

Här kan du läsa genomgången av Södertälje U18

Här kan du läsa genomgången av Rögle U18

Här kan du läsa allt om alla lag och matcher i U18 Nationell

Här kan du titta på vodden ”Framtidens stjärnor”