Grums historiska juniorlag: ”Det går om man ger allt”

Framtidens stjärnor-serien fortsätter med en genomgång av samtliga lag i U18 Nationell. Där vi med hjälp av huvudtränarna går igenom lagen – spelare för spelare.

I dag har det blivit dags för historiemakarna i Grums U18.

Vidare till högsta U18-serien – för första gången någonsin.

Besegrade Karlskoga i play in: ”Den glädjen är otrolig”

Nycklarna bakom succén: ”En stor bidragande faktor”

Lagets skyttekung: ”Motorn i laget – bra på alla plan”

Grums historiska spelare i U18 Nationell. Foto: Grums/Berka Bergquist (montage).

När man kikar på lagen i den södra U18 Nationell-serien är det ett som tydligt sticker ut. Bland föreningar med A-lag i SHL och Hockeyallsvenskan finns nämligen, utöver talangfabriken Huddinge, Grums IK. Och ja, det är faktiskt så att detta är första gången som laget, från tätorten i Värmland, tagit sig dit.

Seriefinalen under hösten vanns mot Västerås, och därefter blev det stort drama i play in mot BIK Karlskoga. Till slut, efter tre möten, förlängning och straffar hade denna grupp lyckats med det som ingen tidigare gjort i Grums.

– Det blir som en slutspelsmatch där man gör allt för att vinna, går ihop som lag, biter ihop och kör. Det gör kanske lite extra ont. Men sen kommer känslan efteråt. Det var fantastiskt att se grabbarna lyckas ihop. Den glädjen som uppstod, den är otroligt. Det är därför man håller på med det här, säger huvudtränaren Daniel Eriksson och fortsätter:

– Vi är väldigt stolta över grabbarnas prestation. Hur de har jobbat, hur de har krigat sig till den här platsen som lag. Det är vi väldigt stolta över allihopa.

Tillsammans med Daniel Eriksson går hockeysverige.se igenom Grums U18 – med kommentarer om ALLA spelare.

