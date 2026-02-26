Framtidens stjärnor-serien fortsätter med en djupdykning i samtliga lag i U18 Nationell. Där vi med hjälp av huvudtränarna går igenom lagen – spelare för spelare.

I dag har det blivit dags för AIK U18.

Årets stora genombrott: ”Kan äga hela offensiva zonen”

Påverkas inte av tränar-rockaden: ”AIK i hjärtat”

Nya 09-backarna hyllas: ”Tagit jättestora kliv”

Slår fast: ”Kan spela A-lagshockey i närtid”

En av tre födda 2011 i serien: ”Gjort stort avtryck”

”En spelare jag hoppas får landslagsögon på sig”

Här kan du läsa en stor genomgång av AIK:s U20-lag.

Säsongen 2025/26 har, på flera sätt, varit utmanande för hela AIK. Till en början har de många skadorna i A-laget gjort att juniorlagen stundtals blivit korta om folk, och nu, när Johan Andersson lämnat U20 för att hjälpa seniorerna, har man även behövt kasta om bland talangernas tränare.

Det hade kunnat bli mycket rörigt, men AIK U18 har, i allt detta, klarat sig relativt bra, och leds nu återigen av Isak Unger – mot ett JSM-slutspel.

– För mig, med AIK i hjärtat så är det bara att ta rollen och göra det bästa för föreningen, säger den 36-årige tränaren som inledde säsongen som assisterande tränare.

Truppmässigt är det ett U18-lag med möjligen lite mindre spets än förra året, men som fått ett par riktigt spännande genombrott. Dessa spelare leder laget, när de inte är upp med U20, och har just nu sett till att man intagit sjundeplatsen i den norra serien. Dessutom visar de vägen för nästa AIK-löften där talanger födda 2010 och 2011 (!) redan tar för sig.

Tillsammans med Unger går vi här igenom AIK U18 – spelare för spelare.

