Luleå U18 – kommentarer om ALLA spelare

Framtidens stjärnor-serien fortsätter med en djupdykning i samtliga lag i U18 Nationell. Där vi med hjälp av huvudtränarna går igenom lagen – spelare för spelare.

I dag har det blivit dags för Luleå U18.

Född 2010 – ordinarie i U18: ”Otroligt rörlig målvakt”

Nästa Ihs-Wozniak: ”Kommer bara bli bättre och bättre”

”En av de absolut värsta att möta i hela landet”

Snart Luleås bästa U18-spelare någonsin: ”Väldigt hög klass”

Här kan du läsa en stor genomgång av Luleås U20-lag.

När den nu 23-årige Niclas Karlsson kom in som tränare i Luleå, förra säsongen, klickade något direkt. Fler mål än på tolv år trillade in under hösten, och U18-laget stormade sedan hela vägen till en JSM-final. Nu har de tagit sig till en position där de kan få chansen att te revansch på Djurgården.

Ett av årets stora genombrott i serien, flera spelare född 2010, och blågula representanter, är bara några av sakerna som detta Luleå U18 tar med sig in i slutspelet.

– Jag tycker att det är svårt att jämföra lag, jag tycker inte att det är helt rätt heller. Den här gruppen gör sin egna resa och det är någonting vi har pratat väldigt mycket om, att alla lag och alla säsonger kommer att leva sitt egna liv och vi behöver aktivt jobba varje dag för att få den dit vi vill. Det tycker jag att den här gruppen anammat väldigt bra så här långt. Just idag har jag en bra känsla, men det är långt kvar, säger huvudtränaren Niclas Karlsson.

Tillsammans med Karlsson går vi här igenom Luleå U18 – spelare för spelare.

