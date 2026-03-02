Leksand U18 – kommentarer om ALLA spelare

Framtidens stjärnor-serien fortsätter med en djupdykning i samtliga lag i U18 Nationell. Där vi med hjälp av huvudtränarna går igenom lagen – spelare för spelare.

I dag har det blivit dags för Leksand U18.

Leksand har en erkänt stark 09-kull. De valde att göra ett mindre intag på 08 för att kunna ta in ännu fler 09:or från Dalarna. Det har inte minst synts i landslaget där Noel Nord och Loui Karlsson är två av U17-landslagets bästa spelare den här säsongen. Bakom de två finns det också fler intressanta spelare, både på 08 och 10.

Laget ligger just nu femma i U18 Nationell Norra där de med fyra matcher kvar av serien ser ut att kvalificera sig till slutspelet.

— Jag tycker att det är en spännande grupp som, överlag med både backar och forwards, kan förändra matchbilder, säger huvudtränaren Patrik Andersson.

Tillsammans med Patrik Andersson och målvaktstränare Filip Myrskog går Hockeysverige.se här igenom Leksands U18-lag – spelare för spelare.

Här kan du läsa genomgången av Luleå U18

Här kan du läsa genomgången av HV71 U18

Här kan du läsa genomgången av AIK U18

Här kan du läsa genomgången av Östersund U18

Här kan du läsa genomgången av Timrå U18

Här kan du läsa genomgången av Björklöven U18

Här kan du läsa genomgången av Huddinge U18

Här kan du läsa genomgången av Täby U18

Här kan du läsa genomgången av Södertälje U18

Här kan du läsa genomgången av Grums U18

Här kan du läsa genomgången av Rögle U18

Här kan du läsa allt om alla lag och matcher i U18 Nationell

Här kan du titta på vodden ”Framtidens stjärnor”