Täbys storlöften klara för Djurgården: ”Otrolig talang”

Framtidens stjärnor-serien fortsätter med en djupdykning i samtliga lag i U18 Nationell. Där vi med hjälp av huvudtränarna går igenom lagen – spelare för spelare.

I dag har det blivit dags för Täby U18.

14-åringen (!) imponerar i mål: ”Han är en av Sveriges bästa i 2011-kullen”

Tre 2010-forwards klara för Djurgården: ”Otrolig talang”

Är i toppen av poängligan: ”Vår stjärnspelare”

Täby fortsätter spotta ur sig talanger: ”Det är nästa riktigt bra kull”

Talangfabriken Täby fortsätter att överraska i juniorserierna. I år är de för andra gången på sex år med och spelar i den Nationella U18-serien efter jul. Det efter att ha slutat femma i den regionala serien under hösten och därmed kvalat in till topp sex-fortsättningsserien.

Nu är de med och krigar om en plats i slutspelet. Inför sluttampen av säsongen är det upplagt för dramatik. Där laget i mångt och mycket drivs av en schweizisk poängmaskin – och landslagstalangerna födda 2010, som nästa säsong går till Djurgården.

— Han är tillräckligt smart för att även vara en faktor även i boxplay och i försvaret. En superspelare för oss som är Täby-fostrad, säger huvudtränare Kalle Björklund om en av dem.

Tillsammans med Kalle Björklund går vi här igenom Täby U18 — spelare för spelare.

