Timrå U18 – kommentarer om ALLA spelare

Framtidens stjärnor-serien fortsätter med en djupdykning i samtliga lag i U18 Nationell. Där vi med hjälp av huvudtränarna går igenom lagen – spelare för spelare.

I dag har det blivit dags för Timrå U18.

Ett nytt tänk i Timrå: ”Ännu mer intresserad av unga”

En målvaktsvåg i Medelpad: ”Vunnit många matcher åt oss”

09:orna är redan nyckelspelare: ”Väldigt imponerad”

”Det var länge sedan jag hade en junior som var så duktig på det”

Där kan Timrå IK nu tävla på ett annat sätt.

Olli Jokinen och Kimmo Kapanen ut, Tommy Samuelsson och ”Nubben” in. Bara sedan starten på förra säsongen har det hänt en hel del i Timrå IK, men när det kommer till juniorverksamheten fortsätter man att växa. Martin Nilsson, i U18, är en av de stabila punkterna, och under 2025/26 har vi fått se SHL-klubben förlita sig på juniorer på ett helt annat sätt.

Visst, trion som spelade hem JVM-guldet i vintras har kommit utifrån, men det finns även ett nytt tänk som genomsyrar hela föreningen.

Edwin Annerstedt, William Sörbrand, Olle Därth, Adrian Thun-Hansson, är några av de som varit uppe kring A-laget, som en del av detta, men där bakom finns ännu fler som trycker på. Samtidigt står sig Timrå på ett helt annat sätt idag, när det kommer till att locka spelare vid intag till hockeygymnasiet.

– Tommy (Samuelsson) har en annan filosofi (än Jokinen), men grundtänket att fylla på och vara attraktiv för unga spelare skiljer inte så mycket. Jag tycker nästan att A-lagstaben är ännu mer intresserad av unga spelare i år, och även sportcheferna och sportrådet har koll på de unga spelarna, säger huvudtränaren Martin Nilsson.

Tillsammans med Nilsson går vi här igenom Timrå U18 – spelare för spelare.

