Almtuna U18 – kommentarer om ALLA spelare

Framtidens stjärnor-serien fortsätter med en djupdykning i samtliga lag i U18 Nationell. Där vi med hjälp av huvudtränarna går igenom lagen – spelare för spelare.

I dag har det blivit dags för Almtuna U18.

Först sedan Filip Ekberg: ”En välförtjänt plats i landslaget”

U18 Nationells bästa målvakt (?): ”Kan sno matcher vilken dag som helst”

Så står sig Almtuna idag: ”Blåser positiva vindar”

”Centergeneral – lagets största trashtalker”

Under de senaste åren har Almtuna, via sina juniorlag, kunnat hålla sig flytande i Hockeyallsvenskan. Men ifjol kom ett bakslag. U20 trillade ur högsta serien, och U18 tog sig inte vidare till Nationell. 2025/26 har därmed varit en resa tillbaka till den nivå man tidigare varit på – och i U18 har man lyckats.

Med fyra matcher kvar att spela av den norra serien, i just Nationell, har Uppsala-klubben fortfarande chansen att gå till slutspel. Detta med seriens bästa (?) målvakt, samt klubbens första egenfostrade landslagstalang sedan NHL-draftade Filip Ekberg.

– Jag tycker att vi är på en bra plats. U20 kvalar uppåt, U18 spelar i Nationell och vi har visat att vi kan spela riktigt bra hockey och konkurrera med de bästa lagen, säger huvudtränaren Carl Melander.

Tillsammans med Melander går vi här igenom Almtuna U18 – spelare för spelare.

