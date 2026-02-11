Rögle U18 – kommentarer om ALLA spelare
Framtidens stjärnor-serien fortsätter med en djupdykning i samtliga lag i U18 Nationell. Där vi med hjälp av huvudtränarna går igenom lagen – spelare för spelare.
I dag har det blivit dags för Rögle U18.
- ”Växt fram till en av seriens bästa målvakter”
- Värvades in – efter debuten i Hockeyallsvenskan: ”Fantastiskt bra”
- ”Jag skulle tro att han är med och gör lite landskamper snart”
- ”Fantastisk målskytt — han har ett grymt skott”
Rögle kom vidare till den Nationella serien via en femteplats i den regionala södra serien. Väl där har man haft det lite tufft att plocka poäng och just nu ligger laget fem poäng från en plats i slutspelet.
Men det är mycket kvar att spela och det finns fortfarande goda chanser att kvalificera sig till JSM.
— Det finns sparkapital i gruppen mot avslutningen av säsongen, säger huvudtränare Emil Walldén.
Tillsammans med Emil Walldén går vi här igenom Rögle U18 — spelare för spelare.
