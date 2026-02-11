Rögle U18 – kommentarer om ALLA spelare

Framtidens stjärnor-serien fortsätter med en djupdykning i samtliga lag i U18 Nationell. Där vi med hjälp av huvudtränarna går igenom lagen – spelare för spelare.

I dag har det blivit dags för Rögle U18.

”Växt fram till en av seriens bästa målvakter”

Värvades in – efter debuten i Hockeyallsvenskan: ”Fantastiskt bra”

”Jag skulle tro att han är med och gör lite landskamper snart”

”Fantastisk målskytt — han har ett grymt skott”

Rögle kom vidare till den Nationella serien via en femteplats i den regionala södra serien. Väl där har man haft det lite tufft att plocka poäng och just nu ligger laget fem poäng från en plats i slutspelet.

Men det är mycket kvar att spela och det finns fortfarande goda chanser att kvalificera sig till JSM.

— Det finns sparkapital i gruppen mot avslutningen av säsongen, säger huvudtränare Emil Walldén.

Tillsammans med Emil Walldén går vi här igenom Rögle U18 — spelare för spelare.

