HV71 U18 – kommentarer om ALLA spelare

Framtidens stjärnor-serien fortsätter med en djupdykning i samtliga lag i U18 Nationell. Där vi med hjälp av huvudtränarna går igenom lagen – spelare för spelare.

I dag har det blivit dags för HV71 U18.

Starka målvaktsparet: ”De är på gränsen till landslaget”

Öser in poäng i landslaget: ”Där är han grymt bra”

”Det är otroligt det han har som spelare”

Dominerade i TV-pucken: ”En väldigt stor talang”

Med två riktigt starka kullar i 09 och 10 har HV71 framtiden för sig. Småland vann TV-pucken i båda de årgångarna där flera av de ledande spelarna också är hemmahörande i just HV.

I laget finns inte minst Leon Irani, Isak Alvudd och Olle Sandberg, alla tre födda 2010, som har visat sig vara toppspelare i sin kull just nu.

— Det finns höga individuella skills i den här killen, konstaterar huvudtränaren Jakub Hoferica om Alvudd.

Tillsammans med Jakub Hoferica går Hockeysverige.se här igenom HV71 U18 – spelare för spelare.

