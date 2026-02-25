Till U18 Nationell – för första gången på 20 (!) år

Framtidens stjärnor-serien fortsätter med en djupdykning i samtliga lag i U18 Nationell. Där vi med hjälp av huvudtränarna går igenom lagen – spelare för spelare.

I dag har det blivit dags för Östersund U18.

”Han driver gruppen på ett jättebra sätt”

Tredje islänningen i U18 Nationells historia: ”Har en tendens att kliva fram i viktiga lägen”

Lagets skyttekung: ”Jättebra skott”

Östersunds U18-lag har gjort en resa den här säsongen som nästan saknar motstycke i föreningens historia. Det är första gången på hela 20 år som föreningen har tagit sig vidare till den Nationella serien på U18-nivå. En bedrift som föreningen bara har lyckats med en enda gång tidigare.

Laget är byggt av spelare födda 2008 och 2009, som nu får en bra utveckling med matcher mot de största klubbarna vecka in och vecka ut. Dessutom har de i laget den blott tredje isländska spelaren i U18 Nationells historia.

— Under kvalet och när det stod på sin spets kom spelarna samman och krigade för det. De var målmedvetna och lojala till hur vi skulle spela, säger huvudtränaren Charlie Andersson.

Tillsammans med Charlie Andersson går Hockeysverige.se här igenom Östersund U18 – spelare för spelare.

