Måns Gudmundsson.

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Via sin hemsida meddelar Färjestad att klubbens backlöfte Måns Gudmundsson lånas ut till Västerås i Hockeyallsvenskan .

– En fin möjlighet för Måns att få bra istid och spela seniorhockey, säger Färjestads sportdirektör Rickard Wallin.

Gudmundsson har inte fått speltid i SHL sedan sista matchen innan landslagsuppehållet i november och har den här månaden spelat tre matcher i U20-laget. 18-åringen står bokförd för tolv SHL-matcher med Färjestad den här säsongen, varav sju med speltid.

Draftad i tredjerundan

På Västerås hemsida säger sportchefen Peter Popovic att lånet initialt gäller den här veckans matcher.

– Måns är en rörlig och puckskicklig tvåvägsback som kommer att spela med oss under den här veckan till att börja med, säger han.

18-årige Gudmundsson har funnits med i Juniorkronornas lag under säsongen, men fanns inte med i den trupp som spelade JVM-genrep i Nyköping häromveckan. Förra säsongen spelade vann han U18-VM med Småkronorna och i somras draftades han av Toronto Maple Leafs i den tredje rundan av NHL-draften.