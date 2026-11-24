Mikkel Aagaard.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

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I helgen rapporterade Aftonbladet att Mikkel Aagaard är förlorad för Skellefteå AIK till nästa säsong, då SHL -stjärnan enligt tidningen ska ha valt bort en fortsättning i Sverige för spel i Tjeckien.

Nu rapporterar Aftonbladet att det är huvudstadsklubben Sparta Prag som vunnit dragkampen om den danske skarpskytten, där han enligt tidigare rapportering av Aftonbladet väntas få en rejält tilltagen lön.

Har stora ekonomiska muskler

Sparta Prag är en av Tjeckiens största klubbar och är, enligt Aftonbladet, tillsammans med Dynamo Pardubice den klubb i landet som har klart störst ekonomiska muskler. I klubben återfinns tidigare NHL-spelare som Mark Pysyk, Devin Shore och Jan Rutta samt SHL-bekantingar i form av Roman Horák, Michael Spacek och Martins Dzierkals.

Aagaard värvades av Skellefteå från MoDo efter Örnsköldsviksklubbens degradering från SHL 2025. Dansken gjorde succé under sin debutsäsong i Skellefteå, där han stod för 20 mål och totalt 43 poäng i grundserien och ytterligare åtta poäng (4+4) på 15 slutspelsmatcher när Skellefteå vann SM-guld.